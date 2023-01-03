雲林縣政府爭取提高農保喪葬津貼，行政院拍板通過。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善3日在縣政府大廳舉行「雲林縣政府爭取修正農保條例獲行政院採納記者會」，感謝中央接納雲林縣政府建議修正農保條例，將農保喪葬津貼從15萬3000元提高至30萬6000元，讓30多年來從未調整的農保喪葬津貼符合目前的物價水準，解決農民身後事喪葬費用不足問題。

雲林縣府自2021年即不斷向中央爭取修正農保條例，並於2022年8月舉行過1次記者會，與農業各界代表一同為農民發聲，經過1年多的努力，行政院終於2022年12月22日通過《農保條例部分條文修正草案》，回應縣府的訴求。

張麗善表示，農保條例自1989年6月23日公布以來，農保的月投保金額未有調整，本次修正草案中央規畫將月投保金額由現行1萬200元加倍提高至2萬400元，生育給付及喪葬津貼也隨之加倍，喪葬津貼由15萬3000元提高至30萬6000元、生育給付由2萬400元提高至4萬800元。

張麗善說，她4年前上任立刻全額補助雲林縣農民參加職災保險全額保險費，開辦時期並呼籲中央能將農民職災保險「強制納保」，均與此次修正草案強化農民保障的概念不謀而合，很欣慰中央的跟進，落實保障農民的健康與安全。

張麗善指出，中央如能同時吸收農民職災保險增加的保費支出，包含農民及地方政府負擔的部分，以行動力挺辛苦看天吃飯的農民，相信將更全面性地照顧農民福祉，並且減輕地方財政壓力，建請中央能夠納入考量。