張惠妹擔任《ELLE雜誌》1月號封面之星。（ELLE雜誌提供）

張惠妹擔任《ELLE雜誌》1月號封面之星。（ELLE雜誌提供）

張惠妹（阿妹）的國泰世華 CUBE「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」今年將在高雄巨蛋開唱，從3月31日起總計10場，她近來擔任《ELLE雜誌》1月號封面之星，透露最近已經開始練歌，也分享疫情期間她回台東老家種菜、種辣椒的生活點滴。

阿妹在疫情這幾年，重新體會生活，她蠻常回台東，一回去就跟著媽媽妹妹們參與農作。她會刻意包頭包臉，因為不包的話張媽媽會罵，說太陽太大、蟲子太多，必須要把自己保護好。她也種花種菜、種辣椒種百香果，「我眼睜睜看著黃瓜、冬瓜啊，從原本小小一個東西，過了一個禮拜就吹氣似地變好大，簡直要嚇瘋。」她把摘辣椒的影片傳給經紀人陳鎮川看，說會把這坨辣椒帶回台北送他，被陳鎮川反問：「你是誰？你真的是張惠妹嗎？」

她說「開始工作以來，我很少接觸到安靜下來的生活。但這幾年我重新體會，安靜下來做一件事的快樂，種菜就是一種。你可以看著植物慢慢長大，內心產生出巨大的驚喜跟讚嘆。」 她也研究起設計，尤其是怎麼把房子從零到有蓋起來這件事，「我很認真研究這些影片，也會動手畫一下，甚至怎麼用最簡單的方式改裝我自己的房子。」為了增加實作感，她玩起樂高，從泰姬瑪哈這種「高難度建案」，到哈利波特的貓頭鷹「嘿美」，她最快可以在兩天到一週內完成一個大模型，玩到手破皮也在所不惜。「這一兩年疫情讓我多了很多生活體驗，跟親友聚會時感觸又更多了。」

她回憶剛出道時，自己很多事情不懂，被迫學習著理解、吸收，「那個時候壓力超大，卻是不同形式的壓力。」她找不到方式讓自己放鬆，只聽見後面的人說：「你去啊！」就咬著刀子就衝啊拼啊。低耗能，是這幾年才慢慢想盡辦法讓自己轉向單純狀態最好的方式。「有的人要繞很遠，有的人可能繞一下，但這都是你在工作或人生中要面對的功課。你最懂你自己，你想處在什麼狀態，怎麼跟自己相處，都是要學習的。」

她上月剛結束美國巡演，3月底將南下高雄開唱，她笑說，身邊工作人員總是催她，演唱會開快一點，專輯發勤一點，但她無奈「我不喜歡做一樣的事，所以希望每次演出都不是空洞的演出，都要有新挑戰，都給自己出更難的功課。身邊朋友總說，你為什麼要這麼刁難自己呢？我們只是想聽你唱歌啊。如果只是唱歌，我每3個月就可以辦演唱會啊。」

「但我不想要這樣，我會給自己開出很多條件，曲目的順序、編曲和詮釋的方法都會不一樣。這些歌我人生唱太多遍，但台下每一次都不一樣，回饋也不一樣，連帶我的情緒與施力都不一樣。我現在每次站上台唱歌，自己還是會起雞皮疙瘩，不是說我唱多好，而是現場能量總是能讓我感動。」

她也持續探索「重生」這件事，最近為了練歌，重聽《阿密特2》專輯裡〈放了那個作品〉這首歌，「當我最近重聽這歌時有種感覺，『你們在聽我專輯時，到底聽了什麼？』這樣的情緒已經被我放掉很久了，但一聽它，我立刻跌入當下錄音室的情景，以及那時候自己的生活狀態。」