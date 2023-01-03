直播》擬擴大港澳轉機來台也要檢疫 指揮中心最新說明。(指揮中心提供)

本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布新增2萬4649例本土新冠肺炎個案，與上周二同期相比上升0.9％，以及360例境外移入，死亡增加22例，確診當中再新增3例兒童重症。指揮中心表示，今境外移入個案暴增與大陸航班有關。

六都中新增個案數最多的依序為新北市4796例、台中市3231例、台北市2795例、高雄市2622例、桃園市2399例、台南市2149例。指揮中心表示，今新增的中重症個案共27例，其中12例中症、15例重症，其中有3例為兒童重症，包含2例MIS-C、1例肺炎。

指揮中心說明，其中一例兒童肺炎重症為10歲女童，有慢性神經系統疾病長期臥床，曾打過一劑疫苗，12/25發燒、12/26呼吸急促，氧氣濃度下降，快篩陽性，於27日至急診，檢查有肺炎呼吸窘迫及休克，緊急插管收治加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇、免疫球蛋白，目前仍在救治中。

另一名4歲男童無慢性病，沒打疫苗，未曾確診過，11/24起發燒嘔吐，11/27至急診病住院，檢查有結膜炎冠狀動脈擴大，新冠抗體陽性，診斷為MIS-C給予類固醇與免疫球蛋白，之後病況好轉於12/1出院。

最後一名1歲男童無慢性病，曾接種2劑疫苗，12/24快篩陽性，25日有發燒、嘔吐、腹瀉、皮疹，27日至急診，懷疑腸胃炎及MIS-C，住院後給與免疫球蛋白，病況好轉，12/31出院。

指揮中心統計，截至目前去年至今共293例兒童重症，其中MIS-C有194例、肺炎31例、死亡40例。