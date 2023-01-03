許多人早上會以咖啡做為一天的開始，但因時間匆忙，常會空腹喝咖啡，醫師表示，空腹喝咖啡會增加胃酸的分泌、刺激黏膜，若胃已發炎的人，會更為不適，若加牛奶，則使腸胃蠕動更慢，反而更糟；若真需要攝取咖啡因，建議深烘培的咖啡，因較能減少胃酸分泌，對胃造成的影響會較少。

肝膽腸胃科醫師詹宜學在其臉書專頁表示，咖啡中能促進腸胃蠕動幫助排便，減少便秘，就能降低大腸癌發生的機率；另有研究顯示，喝咖啡能減少糖尿病、心臟病、癌症的發生，但前提都是適量的咖啡攝取，若咖啡飲用過量，咖啡因會使食道與胃的交接處「賁門」括約肌鬆弛，增加胃酸逆流經過食道的風險，導致胃食道逆流，長期而言，可能會造成食道病變、癌化。

至於早上空腹喝咖啡，詹宜學表示，因會刺激胃酸的分泌，刺激胃黏膜，若本身胃已發炎、潰瘍的人，會更加不舒服，甚至更嚴重。他並表示，有人擔心黑咖啡傷胃，而在咖啡中加牛奶，但這樣做不會因此減緩空腹喝咖啡的問題，反而會因牛奶含有的脂肪，導致腸胃蠕動變慢，反而更容易不適，而且咖啡與牛奶一起喝，並不會增加鈣質的吸收。

因此，對於腸胃不佳、有胃食道逆流的人，他建議，不要空腹喝咖啡，先吃一點東西後再喝咖啡會比較好，若真需要攝取咖啡因，建議喝深烘培的咖啡，因為深烘培豆會有種特殊成分N-methylpyridium（NMP）能減少胃酸分泌，對胃造成的影響會比較少。