后里區農會節省員工尾牙抽獎的經費，3日捐贈沙拉油、米粉及醬油等民生物資，嘉惠后里區444低收等弱勢戶，幫助弱勢民眾過好年。(民眾提供)

「歲末寒冬，人間處處有溫情！」后里區農會節省員工尾牙抽獎的經費，特轉為寒冬送暖！3日捐贈沙拉油、米粉及醬油等民生物資，嘉惠后里區444低收等弱勢戶，幫助弱勢民眾過好年。后里區農會強調，希望藉由拋磚引玉吸引更多企業或機關團體共襄盛舉，關心社會上的弱勢族群，讓他們過個溫馨農曆年。

台中市后里區農會3日上午在后里區公所前，舉行捐贈整車的民生物資活動，由區公所發送給后里區444低收弱勢戶。后里區農會理事長劉萬祥說，后里區農會自2018年起已連續6年舉辦寒冬送暖活動，捐贈各農會生產的農特產品等幫助后里區弱勢民眾過年。

劉萬祥指出，后里區農會每年舉辦尾牙活動，這幾年節省尾牙抽獎的經費，和員工一起做公益，發揮愛心幫助弱勢，期望藉此拋磚引玉，吸引更多企業或機關團體來共襄盛舉，一起關懷社會上的弱勢族群。

捐贈儀式於今天上午在后里區公所前舉行，由后里區公所主秘王澤佳代表受贈，公所並頒發感謝狀感謝農會的義舉。市議員陳本添、邱愛珊及前市議員王朝坤、前立委洪慈庸辦公室人員等，各界一起出席見證溫馨的捐贈儀式。