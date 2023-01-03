美國為打擊通膨，2022全年升息17碼展現決心，市場亦同步體會到經濟放緩是通膨緩解的必經之路，2023年面對全球控通膨與衰退風險兩大主軸；元大投信指出，從市場的機會來看，市場歷經2022年大幅修正，迎來股債布局機會，債券部分考量美國升息接近尾聲，加上經濟衰退風險支撐債券買盤，現階段美國長天期公債、投資級債除長期有具吸引力的債息收益，也有未來停止升息甚至轉降息下的價格上漲空間，透過股債平衡基金動態布局，除掌握債市機會，也能適時參與股市低點反彈機會。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊分析，觀察各項通膨指標觸頂回落，惟聯準會明確表達短時間內不會降息的鷹派言論，藉此控制市場通膨預期，在高利率衝擊下，投資人對經濟衰退的擔憂與日俱增，美債、投資級債價格出現反彈，未來在基準利率上揚而通膨增速觸頂回落的情境下，聯準會無須再堅持過去的積極升息力道，就可朝向利率高於通膨率的「正實質利率」環境前進，也就是過去受升息首當其衝的債市，最大的壓力已經過去，現階段除了反應升息放緩利多，更因為本身的收益避險特性吸引資金買進，行情有所表現。成為2023年資產配置最重要一環。

面對多年來罕見的高利率環境，2023年採取股債平衡配置，將比過去多數投資人習慣的重股輕債策略，更能平衡風險與成長。元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，以往債券乏人問津，主因是殖利率太低，但當美國升息推升美債殖利率後，債券的收益性大增，投資級債甚至有5%至6%水準（彭博美國 20+ 年期 BBB 公司債流動性指數2022/12/26指數殖利率5.72%），加上債息只要不違約都會定期支付，比起股利取決於企業營運更為穩定，是2023年收益資產的首選。

而同時不能錯過的是，全球股市受到升息與景氣風險影響而大幅修正，來到本益比相對低的位置。對於中長期投資人而言，2023年在美國聯準會保持鷹派立場下，優質股票持續有逢低買進機會。元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示，從歷史經驗觀察，想要在「升息衝擊」利空後進場，全球龍頭企業是最值得買進之標的，因為這些全球級指標企業在各自領域擁有強勢定價能力，並有技術、市場、專利等護城河，無論面對高利率還是高通膨環境，多能維持獲利能力並保有營運韌性，支撐股價反彈，因此在停止升息後，報酬表現十分優異。統計全球百大企業股價在前次聯準會停止升息後一年上漲30.7%、兩年來到54.8%，3年更達92.5%，相較於中小型股漲勢更具反彈力。