前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（民眾黨提供）

去年全國稅收超徵4500億元，朝野喊話政府「還稅於民」，蔡英文總統稱錢要花在刀口上，行政院長蘇貞昌今鬆口說，將以1800億以內的規模規畫全民發現金，但須法源依據。對此，民眾黨主席柯文哲批評，國家財政應理性務實，但當前帳目、財政紀錄不明確又一團亂，他還呼籲蔡英文總統，「不見得每件事都順從民粹。」

柯文哲上午出席民眾黨祕書長交接前受訪表示，財政有收支，當前問題在於「表面超收」，但超支沒有算到，包括前瞻預算、防疫和國防特別預算等，強調台灣要建立國家財政紀律，帳目必須清楚、明白、務實，整個財政紀律要重新分配。

柯文哲提到，2016年蔡英文上任前，時任「政權交接小組」召集人林全有與他會面，稱中央、地方方財政收支畫分應修法，希望台北市支持，當時他說只要正確的事就會支持，只是蔡英文執政6年半過去，在民進黨掌握國會情況下也沒相應作為。

柯直言，「他發現權力使人腐化，以前制度由中央決定錢怎麼分，你在野時覺得不公平，但等你在朝時，就會捨不得放棄那個權利」。

柯文哲質疑，超徵稅額用在補貼電價上，實際上就是補貼用電大戶，毫無公平性，而勞保破產也用這筆錢補，那明年怎麼辦。他認為，國家財政應理性務實，但現在根本一團亂，反正不管對錯，現在說這些都沒有意義了，還嗆許多立委為了討好選民而呼籲政府發現金，但他希望蔡英文做該做的事，「不見得每件事都順從民粹。」