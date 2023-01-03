乾杯（1269）集團宣布2023年徵才調薪計畫，調升起薪與獎金並首次增設「招募競爭地區津貼」，正職月薪上看54.5K、時薪上看270元，祭出更具競爭力的薪資招募人才。第一季將招募170位領班、內外場正職社員及230位計時社員，共計400名新血。

乾杯集團表示，今年起正職社員起薪含津貼為33,500元至36,500元起，比法定工資高出26％至38％的條件，其中包含首次針對招募「競爭區域」提供3,000元的地區津貼，像是台北信義區、南港區、新竹區，提升競爭區域招募效果。搭配站區考核制度，通過並擔任項目每月最高可達9,000元業務管理獎金，等同26％的加薪幅度，月薪上看45,500元。乾杯集團表示，集團升遷管道通暢，餐飲新手預估經一年的培訓可完成所有站區考核晉升領班，起薪含津貼37,500元至40,500元，搭配業務管理獎金及調升目標獎金5,000元，月薪上看54,500元。此次調薪受惠員工達300名、平均調幅6.5％。

配合集團籌備英國等國際展店計畫，乾杯集團預計將從內部進行員工徵選，搭配台英打工遊學簽證計畫，到倫敦協助展店、教育訓練和店鋪營運。乾杯集團根據內部員工意願調查，有超過5成員工有海外工作意願，其中想去歐美國家的員工又佔將近7成。乾杯員工可藉由此計畫累積為期1至2年的海外工作經驗、開拓視野。

乾杯集團計時社員時薪含全勤為無經驗180元起、有經驗210元起，與正職社員同享有最高9,000元業務管理獎金。以一個月上班150小時為例，加上獎金，月薪資可達40,500元，換算時薪可高達270元！因應餐飲人才市場變化，計時社員制度設計為高彈性、不限時數的排班制度，更加便於學生打工、斜槓人才、二度就業等生活安排，提升求職意願。另為穩定人力，鼓勵計時社員轉為正職，轉正成功並滿1年正職年資可獲36,000元獎金。

乾杯集團今（111）年榮獲1111人力銀行「幸福企業」金獎榮耀，除了具競爭力薪資、三節獎金、年終及獨特的有薪「靈魂洗滌假」等幸福福利，對人才培育十分看重，3月起推動「乾杯大學」線上教育課程為內部員工額外的進修管道，每月開設60堂課程，除了集團業態的職能進修，亦有職涯相關的學習課程，例如日文課、google商家經營、牛肉知識、盤盈虧損益等，滋養員工學習成長所需的養分。正職、計時社員皆免費自由參加，透過E-learning平台隨時閱覽課程內容，今年破2,000人次上課，獲員工歡迎及高滿意度。