2022新北歡樂耶誕城去年11月中開城，2日畫下句點，自開城以來，周周特色市集與戶外活動，包括童趣嘉年華、府中白色派對、德國耶誕市集等，總計吸引超過770萬人次造訪，創下歷年來新高。

新北市觀旅局指出，「2022新北歡樂耶誕城」開城後不但有國內媒體爭相報導，國際媒體包含美聯社、德新社、日本Kyodo News，以及菲律賓ABS-CBN等也持續關注。

今年耶誕城首降初雪，化身為浪漫的雪白國度，周末市集活動讓耶誕節慶氛圍滿溢，印度知名媒體《Condé Nast Traveller India》將「新北歡樂耶誕城」蒐羅為「全球32個最棒的耶誕過節景點」。

根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，2022年「全台十大必去浪漫聖誕節景點」，第一名為新北歡樂耶誕城，《Social Lab社群實驗室》也透過《OpView社群口碑資料庫》，分析了近一年「聖誕景點」議題的網路統計聲量，「新北歡樂耶誕城」獲得超過16萬則的網路聲量。

去年12月10日、12月11日舉辦的重磅活動「巨星耶誕演唱會」，在耶誕城活動期間，Google Trend搜尋趨勢人氣不斷飆升，帶動網路聲量成長，兩日演唱會由電視頻道、FB及YouTube全程LIVE轉播，總計國內電視觀眾及網路直播逾兩百萬人次收看，顯見「巨星耶誕演唱會」已成為全台冬季不能錯過的大型音樂盛會。

觀旅局指出，市府團隊感謝活動期間堅守崗位的每一位工作人員，未來全體同仁也會持續努力，讓耶誕城結合板橋意象特色，搭配耶誕的歡樂氣息，打造全台最具指標性的耶誕盛事，將新北市行銷國際。