縣府計畫在湖口鄉軍方用地興建新竹縣立生命紀念園區，新豐和湖口都成立自救會反對，新豐鄉「新竹縣反生命園區自救會」在元旦升旗典禮時，提交陳情書給縣長楊文科要求停止計畫，民政處長賴江海3日指興建生命園區是縣府既定政策，會繼續進行相關行政流程，楊文科則要求民政處舉辦說明會，妥善溝通。

新豐自救會以新竹縣火葬使用率僅36％，靈骨塔26％，根本不需要再增加，預定地附近有500住戶、學校、交流道及工業區，要求縣府停止新竹縣立生命紀念園區計畫，原址改建親子運動公園，希望1月31日前召開說明會，並提供生命園區各分期興建內容和與時間表。

賴江海指出，興建新竹縣立生命紀念園區是縣府既定政策，會繼續進行開發計畫，包括興辦事業計畫等相關行政流程，期間會不斷做修正。

賴江海說，自救會訴求要興建像台北大安森林公園的親子運動公園，該預定地完全不適合，提出的納骨塔使用比率26％，是把公私立都納入計算，數據完全錯誤，相關反對意見也不成立。

民政處統計，目前新竹縣私納骨塔位有22083個，使用率22.65％，公立納骨塔位18727個，到2021年底使用率已達77.42％，約只剩4229個，2022年數據還在統計中。

由於新竹縣每年平均約有3800到4000位往生者，賴江海指公立納骨塔事實上是不夠的，新豐自救會不能以數據衡量新竹縣的情形。

「世上還是苦人多！新竹縣民不是每個都有錢！」賴江海說，私立納骨塔費用在20萬元到40萬元不等，公立則在3萬元到6萬元之間，使用率比私立高，興建生命園區蓋納骨塔，是要嘉惠絕大多數的縣民。

賴江海並說，新豐自救會和湖口自救會提出反對的理由不盡相同，民政處會不餘遺力做溝通工作，也會對不正確的理由做導正，並會製作「懶人包」讓社會大眾了解。

楊文科表示，自救會提出的任何意見都要審慎對待，對相關訴求用誠心誠意做說明，要求民政處召開說明會，妥善溝通！

新竹縣生命紀園區楊文科賴江海