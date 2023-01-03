南韓財政部周二指出，政府將尋求對包括晶片等戰略產業擴大提供稅收抵免(tax credit)的優惠措施。

根據南韓經濟部和財政部的資料，依照研擬中的稅法修訂，政府將對晶片業的設備投資提供較高的15%稅收抵免率，高過於此前通過的8%抵免率。

此外，中小企業的抵免率從16%提高到25%。

在2023年，政府也將對投資出現年增者，額外再提供10%的稅收抵免。

財政部補充說，該研擬的提案，將可協助包括充電電池製造商在內的戰略產業，在2024年的稅務總共將可節省3.65兆韓元(約28.5億美元)。

在四天前，總統尹錫悅指示官員考慮對半導體和其它戰略產業採取更優惠的稅收抵免。

南韓財政部長Choo Kyung-ho在新聞會上說：「在全球經濟放緩以及利率上升的背景下，今年韓國經濟的全面性挑戰將進一步加劇」。「隨著出口放緩，當地企業的投資正在減少」。「這種措施是有必要的，因為晶片業是經濟的支柱，並在2022年占南韓整體設備投資的17.7%。