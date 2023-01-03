坐落於新北市三重區光明路的普庵宮，歷史悠久是附近居民的護佑之神，多年來為了回饋廣大信眾的虔誠之心，今年元旦由三重普庵宮主任委員梁進益主持帶領，舉辦「歲末送暖-冬令救濟」捐贈活動，將發放給每戶低收入戶白米6公斤及日用品，並致贈低收入戶新年紅包，預計發放現金27萬3500元。

「普庵慈善會」長年關懷幫助社會弱勢，已於2022年4月捐助民間慈善機構白米3000斤及現金2萬5000元、同年8月中元法會期間幫助弱勢戶發放白米2000斤，又於同年12月時持續關懷送暖，給予慈善機構3150斤白米及現金4萬1000元。

秉持著宗教入世的熱誠，實踐觀音佛祖慈悲博愛濟世精神，普庵宮在每年歲末年終舉辦冬令救濟慈善活動至今已40餘年。而除了每年冬令救濟外，平時對於受災戶或急難救助家庭等，都會適時伸出援手。並於每年舉辦中元普渡法會，均將贊普米捐贈發放給有需要的慈善機構及民眾，實踐了「濟世助人、造福人群」之精神。

在歲末寒冬之際，今年元旦三重普庵宮舉辦「歲末送暖-冬令救濟」捐贈活動，1日針對三重區內低收入戶一、二款及三重區菜寮里、永春里、中民里、中正里、吉利里低收入戶三款，將發放給每戶低收入戶白米公斤及日用品，並致贈低收入戶一款紅包1500元整，低收入戶二款紅包700元整，以及三重區菜寮里、永春里、中民里、中正里、吉利里低收入戶三款紅包500元整，預計發放現金27萬3500元，透過此活動，提供低收入戶支持與幫助，讓民眾感受到社會的愛與溫暖。

梁進益表示，希望透過這次活動，能夠使三重區善心人士及民間資源愛心關懷落實在三重區內低收入戶，也希望有更多的熱心人士及團體加入關懷低收入戶的行列，達到拋磚引玉、落實關懷低收入戶。