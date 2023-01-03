國發會1日宣布，將名導李安成名作《父親三部曲》在內的202部電影著作權，捐給國家電影及視聽中心，影片資產則用作轉型正義事務，引發討論。對此，國民黨立委賴士葆痛批，國發會「沒事找事做」，以轉型正義為幌子撕裂族群、製造社會對立，「看來國發會的預算必須大幅刪除，否則就是糟蹋民脂民膏」。

國發會說明，該202部影片源於110年8月24日不當黨產處理委員會與中影公司簽署行政和解契約，由中影公司將95年4月27日之前取得之著作財產權及影片資產所有權讓與國家。復經去年11月18日行政院政策指示，影片資產未來移入促轉基金，並無償贈與國家電影及視聽文化中心，作為轉型正義相關文化事務之用。

賴士葆今（3）日於臉書發文質疑，國發會的業務，是要檢討匡正當年拍攝《英烈千秋》、《八百壯士》等軍教片的愛國思想，以落實轉型正義嗎？他並指出，蔡政府的敗選檢討沒有提及因意識形態掌控，所衍生的政策錯誤，「戰略、戰術錯誤，選戰焉能不敗？」

賴士葆直言，整個府、院、黨充斥綠色思維，所有人才晉用都是同溫層的綠營人士，所有的獨立機關也都變成了政黨的附隨組織，而人民的選票教訓，並未讓蔡政府覺醒、意識到錯謬之所在，以至於連文化資產也要變成轉型正義的鬥爭工具，「這樣就可以贏得明年的大選嗎？」