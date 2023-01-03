芋頭產量增加、價格下跌，台中市長盧秀燕特別為芋頭行銷，並分享自己的保存經驗。(林欣儀攝)

受全台芋頭栽種面積增加，且今年氣候好、每單位產量提升等因素影響，近來芋頭出現產銷失衡情況，價格較去年下跌約2至3成，台中市農業局提出「加工先行、產銷並進」措施，盼穩定價格，市長盧秀燕3日在市政會議也特別推銷台中芋頭，並分享自己的保存經驗。

盧秀燕表示，台中市芋頭栽種面積約有881公頃、占全台1／3，主要栽種區域在大甲、外埔、大安等地，每年產量約1萬6481公噸；台中芋頭品質好，廣受喜愛，且芋頭不僅可以當菜餚，還能加工製作糕餅、冰品等，用途廣泛。

芋頭使用量大，且過去價格平穩，台中市府農業局長張敬昌指出，芋頭主要產期從8月到隔年4月，今年全台芋頭栽種面積較去年增加110公頃，且受氣候影響、單位產量較以往高，最近出現供過於求的情況，使得市場價格從過去每公斤約40元下跌至每公斤30元左右，跌幅約2至3成。

張敬昌強調，為穩定芋頭價格，農業局推動「加工先行，行銷並進」措施，除了啟動加工收購外，也計畫補助農民紙箱、資材等，並將媒合、開拓飲品及火鍋等通路，舉辦促銷展售活動；預計接近農曆年時因需求量增加，產銷失衡情況應可減緩。

盧秀燕則說，芋頭與一般農產不同，不但可以製作成佛跳牆等作為菜餚使用，也可製作糕餅、冰品等甜點，特別分享將芋頭切塊後冷凍保存的方式，不但口感更鬆軟、香甜，且可以冰凍1年都不會壞。