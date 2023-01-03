民眾林維卿指出，民眾於河堤往返時，易被橋墩遮蔽視線，看不到來車，若腳滑踩空，後果更不堪設想。（潘虹恩攝）

台中烏日區東園堤防相鄰著大里溪，疑有民眾自行於環中路八段高架橋下的東園堤防處釘上了木板塊作為樓梯，更會一同相揪至河邊進行釣魚遊憩。（潘虹恩攝）

台中烏日區環中路八段高架橋下的東園堤防處，疑有民眾釘上了木板塊作為樓梯至河邊進行釣魚遊憩，民眾林維卿指出，民眾於河堤往返時，易被橋墩遮蔽視線，看不到來車，若腳滑踩空，後果更不堪設想，相當危險；對此，經濟部水利署第三河川局表示，將會公告並進行拆除。

台中烏日區東園堤防相鄰著大里溪，疑有民眾自行於環中路八段高架橋下的東園堤防處釘上了木板塊作為樓梯，有時更會一同相揪至河邊進行釣魚遊憩。林維卿表示，雖河堤堤防有設置樓梯，但距離較遠，且環中路八段高架橋下有1處停車場，不少民眾為求便利，就將愛車停於停車場，沿著木板塊翻過河堤至大里溪釣魚遊憩。

林維卿說，民眾於河堤往返時，因一旁就是橋墩，容易被遮蔽視線而看不到來車，相當危險，且河堤坡度陡，若民眾腳滑踩空，又遇上行經車輛，後果更是不堪設想。他說，可以的話，希望可以有相關單位在此建設護欄維護安全，或是派人定期來此巡視，避免民眾再來攀爬發而生危險。

經濟部水利署第三河川局管理課課長曾財益表示，河堤的樓梯是方便相關水利人員巡防而設置，不提供民眾休閒遊憩的用途，若看到在河堤上設置護欄或自行車道等設施，通常是由中市府觀旅局建設。

曾財益表示，民眾自行在河堤上設置木板，雖沒有觸犯到水利法，但河堤仍屬公共建設，不能自行於河堤上施作、建設，未來將會公告要求民眾自行拆除，若民眾未於期限內拆除，三河局將會派人進行拆除。