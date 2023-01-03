桃園一名吳姓工人，假借送早餐名義，趁A女手上拿滿食物而無法抗拒時，將鹹豬手伸入衣服內，觸摸她胸部還捏乳頭，並說「讓我摸一下」，事後A女嚇壞憤而提告，吳男挨告則辯稱是「工地不平整」而誤碰，桃園地院法官不採信，依違反性騷擾防治法判他有期徒刑3個月。

桃園吳姓工人在2021年5月2日上午7時30分左右，假借要給予A女蔥抓餅、鳳梨汁等食物、飲料，趁A女雙手拿滿食物，而無法抗拒之際，將鹹豬手伸入衣服內，觸摸她胸部還捏乳頭，並對A女說「讓我摸一下」。吳男挨告後不承認襲胸，他表示當天把車停在A女住處前方的施工區域，因工地不平整，才導致拿早餐給A女時不慎碰觸到胸部。

根據判決書內容，A女表示吳姓工人當天開車進到家中庭院，她當時以為是伯父回家，因此與堂弟匆匆忙忙收拾門口回收物，後來堂弟進屋，吳男則要A女到車邊拿取蔥抓餅等食物，在A女拿取轉身離開之際，吳男又遞飲料給她，A女當下滿手食物，只好靠近駕駛座的窗戶要拿取，殊不知吳男下秒馬上將手伸進A女衣服中先是揉奶接著又捏乳頭，還一邊對她喊「讓我摸一下」，A女遭遇襲胸嚇得跑回屋裡求救。

A女的堂弟也證稱，事發當下A女情緒崩潰感到害怕，他說「在警局製作筆錄時吳男很奇怪自己過來跟我說話，表示他平常對我們很好，今天怎麼會這樣」他也質疑吳男為何說謊騙A女認識三伯，而吳男則傻笑。

桃園地院法官審酌吳男並未取得A女原諒，且吳男為國中肄業之教育程度、從事修築道路工人之職務、每日薪資約新臺幣1000多元，量處有期徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。

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