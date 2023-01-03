咳嗽是上呼吸道中最常見的感染症狀，不但感冒會咳嗽，新冠肺炎痊癒後，也會留下咳嗽的後遺症。中醫師楊宗翰指出，誘發咳嗽的原因主要有3個，包含外感咳嗽、內傷咳嗽和筋膜緊繃，建議如果發現自己久咳不癒，最好要想辦法治療。

楊宗翰在臉書粉專發文指出，根據《美國醫學會雜誌》一篇美國西雅圖華盛頓大學與其他機構的共同研究，發現「長新冠」患者約有6%，而台灣本土個案目前已突破880萬例，推估長新冠患者超過40萬人，在染疫後的相關症狀中，又以咳嗽最為常見。

楊宗翰表示，咳嗽會透過胸、腹和背部的肌肉強力收縮，進而壓迫肺臟，是一種將刺激氣道黏膜的異物、分泌物排出體外的生理反應；不過長期咳嗽容易對肌肉造成傷害，久了甚至會演變成肌肉發炎，因此久咳不癒的患者常常一咳嗽就感到胸口、腹部疼痛。

楊宗翰提醒，尤其是對有骨質疏鬆症的年長者來說，咳嗽對身體造成的衝擊更大，老人咳到骨折的案例並不罕見，所以千萬不能小看咳嗽的威力，若發現自己長期咳嗽一定要想辦法治療。

不過每個人的體質不同，要治咳嗽一定要先了解原因，才能對症下藥，因此楊宗翰分享了3種誘發咳嗽的主要原因。

●外感咳嗽

風寒、風熱導致的咳嗽，也就是俗稱的「感冒」，多為急性感染，病程較短。

●內傷咳嗽

因過敏性鼻炎而鼻涕倒流，或胃酸逆流而刺激咽喉，所造成的久咳不癒。

●筋膜緊繃

當頸、肩、背、腰附近的筋膜，因為冷到、感染、壓力、疲勞等因素緊繃卡卡時，身體的局部循環就會下降，讓細胞代謝物逐漸累積在筋膜層內，形成「筋膜沾黏」，引發一連串「阻塞效應」，當身體還有力氣自救時，就可能製造一個個咳嗽或噴嚏，以震開卡住的部分。