基隆市長謝國樑表示，基隆市網球場的使用費調漲，也同步暫緩實施。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

原本預計從今年元月起將在基隆市實施的垃圾破袋稽查、網球場月費調漲政策，基隆市長謝國樑3日上午表示，由於市府接任未久，相關的政策將在進一步了解、評估後，再進一步推動，包括垃圾破袋稽查、網球場使用費漲價等，將在環保局與教育處重新評估後，再公布實施的時間及方式。

謝國樑表示，市府局處首長都自去年12月25日才上任，因此部分前市府原訂於今年元月實施的政策，市府將在評估後，再行公告實施。謝國樑3日上午在市務會議會後記者會中，談到環保局去年公告的家戶垃圾將實施破袋稽查時，做出上述表示。

環保局長馬仲豪表示，市府將評估家戶垃圾破袋稽查的實施方式後，再進行推動。中央環保署定期都有相關計畫正在推動。民眾也不需要太擔心，市府若要推動這項政策，也將會有充分的宣導期，才會正式推動。

謝國樑說，市府團隊甫上任，環保局的破袋稽查政策、教育處調漲網球場月費政策，都將在市府團隊進一步評估及了解後，再推動實施。他解釋，在市府團隊接任前，都謹守分際，因此對於前市府的相關規畫都還需要時間了解及評估，如此才能更貼近民意。

謝國樑舉例，教育處先前公布網球場的使用費將自今年起調漲5倍，就已經暫緩實施。他認為網球場使用費本來就有調整的必要，但新市府團隊上任未久就調漲，且一舉調漲5倍，並不貼近民意。他指出他已要求教育處暫緩網球場使用費調漲，將在評估後，逐漸調整到合理的使用費率。