Only LeBron is pulling out a reverse slam on a Monday night in his 20th season.



⭐️ https://t.co/zX32W36Jej pic.twitter.com/oULQgObKoH — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 3, 2023

湖人3日以121比115戰勝黃蜂，詹姆斯（LeBron James）豪取43分、11籃板、6助攻，距離老前輩賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）史上第一的得分紀錄僅剩下484分了。詹姆斯還演出兩次空中接力灌籃，其中一次薛洛德（Dennis Schroder）在快攻時傳球，詹姆斯飛身倒灌，讓全場觀眾沸騰（黃蜂的主場）。球迷在網路驚嘆：「這個人真的38歲了？」

籃球網站《HoopsHype》指出，詹姆斯保有一個古今無雙的紀錄，他在所有年齡階段的得分全是聯盟史上第一。詹姆斯19歲時累積625分，20歲時累積2362分，超越布萊恩（Kobe Bryant）留下的19歲與20歲紀錄。從詹姆斯21歲開始，明顯沒有任何人能夠追上他了，他每年都像鐵人一樣穩定累積得分，直到屆滿38歲都是排行第一。目前39歲的紀錄是賈霸保持的35108分，但詹姆斯現在已經是37903分了。

腳踝痠痛的詹姆斯說：「我們只是拿出必須快點結束客場征途的心態。」耶誕節之後湖人客場5連戰，這5場都是詹姆斯砍下最高分，場均36.6分。詹姆斯過去在東區專門修理黃蜂，老皇帝麥可喬丹（Michael Jordan）入主黃蜂以來，碰上小皇帝詹姆斯的戰績是悲慘的7勝47敗，此戰雖是黃蜂主場卻湧入大量湖人球迷。

黃蜂洛席爾（Terry Rozier）拿下全隊最高27分，拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）24分。洛席爾表示黃蜂防守做得太差，第2節被湖人打了一波14比0，第3節又沒能守好詹姆斯。詹姆斯外線5投0中，但是兩分球21投16中，罰進11球。