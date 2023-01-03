月祥路是大雅區通往中科園區主要道路，現有道路寬度狹小。（陳淑娥攝）

台中市大雅區月祥路是大雅區通往中科園區主要道路，現有道路寬度狹小僅有4.5公尺，大型救難車輛無法進入，有公安隱憂。立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢3日邀相關單位會勘，爭取第二階段工程改善，該路段長約525公尺，內容包括溝渠改善及復舊(路面拓寬)、台電天空纜線下地、路燈遷移等，經費約6000萬元，預計今年中開工，明年底完工。

忠義里里長林義木指出，月祥路第一期工程共190公尺，從復興餐廳前溝渠改善及復舊工程至月祥路267巷，已在去年11月動工。不過後續還有525公尺，希望再爭取經費打通最後一哩安全、舒適回家的路，讓里民能夠安居樂業。

楊瓊瓔指出，月祥路（平和路至平和南路間）路段受大社支線灌溉溝渠限制，致路寬不足，僅4.5公尺，不僅會車不易，時常發生車輛擦撞，消防救護等車輛更無法進入，只好由人員徒步拉幾百公尺長的水線進入村莊救災窘境，險些延誤救災，使居住在尾端居民懼怕發生災害，確實有改善必要，要求儘速拓寬。

建設局長陳大田表示，月祥路（平和路至平和南路間）改善工程規畫改善長度共約715公尺，將原路寬4.5公尺拓寬至10至12公尺，第一階段先行改善190公尺，已在去年11月動工，工程總經費約2088萬元，預計今年9月完工，主要工程是利用側邊腹地新設灌溉溝渠，再將現有灌溉溝渠回填作道路使用。

陳大田說，第二階段工程從月祥路267巷至平和南路，長度約525公尺，規畫工程為溝渠改善及復舊(路面拓寬)、台電天空纜線下地、路燈遷移等經費約6000萬元，預計今年年中開工，明年底完工。

吳呈賢強調，大雅區月祥路沿線道路狹窄，車輛難以會車，還曾發生火災卻遭遇阻礙消防車無法進入，險些延誤救災的窘境，這次千呼萬喚，月祥路瓶頸道路終於要完成路面拓寬了，未來完工後，將解決當地數十年來道路瓶頸的困擾，讓大家出入更加方便。

楊瓊瓔說，感謝農田水利署台中管理處同意將轄管的灌溉溝渠（大社支線）外移後增加的腹地做道路使用，以增加道路寬度，改善現有道路寬度不足的問題，第二階段工程從月祥路267巷至平和南路約525公尺，工程經費初估約6000萬元，台中市府建設局及農水署台中管理處原則同意各負擔工程經費一半。