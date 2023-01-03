女星愛雅（張艾亞）母親因罹患血管瘤癌在2021年八月離世，與媽媽感情相當好的她，花了很長一段時間才走出傷痛，日前她在節目上再度提起這段往事，透露媽媽臨終前最大的遺憾，讓她忍不住又在鏡頭前哽咽。

愛雅在節目《命運好好玩》中回憶，曾在北京生活三年的她表示，當初會搬回台灣的原因主要是「因媽媽很想念我，也希望可多陪高齡90歲、有失智症的爸爸，但沒想到，回來不到半年，媽媽就生病了，很快3、4個月就離開了」。

然而，她與兩個姊姊相差二十幾歲，因此媽媽在臨終前最放不下她「臨終前最後一句話就是說，『如果我死了妳不能死喔』，因為媽媽當時已經不太能組織語言了，怕我可能會活不下去」。

在媽媽離世後，愛雅哽咽表示，那段時間的她「每天像是行屍走肉般，沒有辦法過任何正常的生活，起初，是工作帶給我一些改變，剛好接了八點檔，就全心投入，不過工作之餘，回到爸媽的老家後，每天就是呆坐在那，在不同的角落裡思念」不過幸好她的現任老公的一通電話，不僅讓她們重新再一起，更讓愛雅逐漸走出失去媽媽的痛。