桃園平鎮鐵皮廠房傳火警無人員受傷受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區東龍街一家製造手機面板的鐵皮工廠，今天下午今天中午12時44分傳出火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，目前已知並無人員受傷受困，而火勢初步已獲得控制，起火點是2樓工廠的烤箱，詳細起火原因有待進一步調查。

消防局表示，今天中午12時44分，平鎮東龍街的一家工業公司鐵皮屋廠房突然起火，現場為2層樓鐵皮廠房冒出大量濃煙，燃燒面積約100平方公尺，出動15消防車輛及37名警消搶救火勢當中，暫無人員受困或傷亡，目前仍在進行殘火處理中。