桃園市平鎮區東龍街一家製造手機面板的鐵皮工廠，今天下午今天中午12時44分傳出火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，目前已知並無人員受傷受困，而火勢初步已獲得控制，起火點是2樓工廠的烤箱，詳細起火原因有待進一步調查。
消防局表示，今天中午12時44分，平鎮東龍街的一家工業公司鐵皮屋廠房突然起火，現場為2層樓鐵皮廠房冒出大量濃煙，燃燒面積約100平方公尺，出動15消防車輛及37名警消搶救火勢當中，暫無人員受困或傷亡，目前仍在進行殘火處理中。
桃園市平鎮區東龍街一家製造手機面板的鐵皮工廠，今天下午今天中午12時44分傳出火警，桃園市消防局出動人車前往灌救，目前已知並無人員受傷受困，而火勢初步已獲得控制，起火點是2樓工廠的烤箱，詳細起火原因有待進一步調查。
消防局表示，今天中午12時44分，平鎮東龍街的一家工業公司鐵皮屋廠房突然起火，現場為2層樓鐵皮廠房冒出大量濃煙，燃燒面積約100平方公尺，出動15消防車輛及37名警消搶救火勢當中，暫無人員受困或傷亡，目前仍在進行殘火處理中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。