2023年到來，每個人的運勢都將重新洗牌，星座專家唐綺陽在臉書粉專分享12星座上半年運勢，巨蟹座財運旺，牡羊座桃花運佳，感情受到祝福，並有機會懷孕，雙子座則需當心破財，避免不必要的花費。

▍牡羊座

2023上半年，冥王十一宮，廣結善緣與不同單位連結，可擴展人脈及影響力。土星進雙魚，設立防禦小人的界線，接觸身心靈領域，向內探尋內心狀態，對症下藥、尋求解答。四月火星四宮，住宅相關事務活絡，思考搬遷或裝潢整修的問題。四月水逆二宮，五月木星二宮，能力備受肯定，有加薪的機會，當心過勞，耗損健康而不自知。六月金火進獅子，進入戀愛宮位，桃花運旺，感情受到祝福，有機會懷孕，子女運佳。六月冥王逆行，扛起影響力的責任邁入下個階段。

2023年牡羊座上半年運勢。

▍金牛座

2023上半年，三月冥王進十宮，領略功成名就，不再受制於現況，積極尋求解決之道。土星進十一宮，一呼百應、有出色的表現，能夠抓準商機，承擔重責大任，獲得大眾的認同，事業上更具份量。四月水逆一宮，虛心接受他人指教，應自我反省調整。五月木星進金牛，能見度升高，敞開心胸面對人際交往。六月金火進四宮，重心回歸家庭，有建構新家的想法，桃花來自家鄉故友或長輩的介紹，能夠遇到條件不錯的對象。

2023年金牛座上半年運勢。

▍雙子座

2023上半年，三月冥王九宮，跟海外及出版有連結，工作上有跨領域的發展，或是思考長遠的布局規畫。三月土星十宮，受到重用有升官機會，承擔責任壓力，往成熟穩重的航向邁進。四月水逆十二宮，關注內心世界，透過身心靈的領域療癒自我。四月當心破財、避免亂花錢，會有賺錢的動力。五月木星十二宮，承受過去所種因果，當心犯小人，虛心接受他人指教。六月金火三宮，交友運佳，朋友間能患難見真情，喜好交友、有機會結交大人物，旅行及學習過程中遇到桃花。

2023年雙子座上半年運勢。

▍巨蟹座

2023上半年，從一月份的自我懷疑中重新啟動，二月金木十宮事業運旺，有貴人相助，適合推動人生新計畫。三月冥王八宮，擅長危機處理，對金錢有企圖心，土星進九宮，有跨界轉型的機會，努力精進自己，勿半途而廢。四月人際關係大洗牌，五月連結新的圈子，在更大的領域發揮。三到五月火星巨蟹，生活繁忙、一飛沖天，優缺點展露無遺，人格特質會被突顯，揮別業力一掃陰霾。六月金火二宮，遇到緣分長的桃花，戀愛氛圍濃厚，要避免花心。財運旺，適合投資理財。

2023年巨蟹座上半年運勢。

▍獅子座

2023上半年，一到三月火星在十一宮，聚會多、公眾曝光度高，社群上持續活躍。三月土冥重大移位，合作機會增多，要慎選合作綁定的對象，影響未來走向。土星進八宮，經濟壓力上升，投資要更務實，接受批評指教，滿足他人期待。四月水星在事業宮逆行，接收到怪任務且受質疑。五月木星進事業宮，名聲地位躍進，事業更上一層樓。四到五月火星進十二宮，業力爆發，遇到小人攻擊挑釁，做好本分就無須在意。事業運旺，注意勿過度操勞。六月金星火星進獅子，桃花運旺，改頭換面、優點被看見，感情上主動出擊成功率高。

2023年獅子座上半年運勢。

▍處女座

三月份土星進七宮，帶來升級合作機會，越嚴格越有安全感，選擇合作夥伴能互相加分。三到六月冥王星在六宮，以往的日常習慣會被顛覆，先顧好健康才能迎接新生活。四月份水逆在九宮，有助自我檢視、發現問題，留意官司與海外事務。五月起木星進九宮，能夠攻城掠地、大膽跨界，有爆紅機會。六月受到金火合相在獅子座影響，容易有秘密戀情，彼此心領神會的低調桃花。也要小心看走眼，遇到有對象的人喔。

2023年處女座上半年運勢。

▍天秤座

二月份紛擾的人際告一段落，迎來優質的合作夥伴。三月份提早做好準備，登台亮相機會多，有子女運。受冥王星影響，未來20年將以風格強烈著稱。有扶植員工的責任，工作權責劃分明確，不再概括承受，要注意健康問題。四月會有升官運，受長官長輩看重，展現企圖心，有機會脫穎而出。同時水逆在八宮，投資重新佈局，為了目標先投入大筆資金。六月金星進十一宮，應酬多、遇到出乎意料的桃花，宜多注意判斷，避免遇上爛桃花。

2023年天秤座上半年運勢。

▍天蠍座

三月底到六月初，冥王星跨欄，承擔領受家庭責任，凡事從長計議，學習溝通開始轉大人。土星進五宮，工作重質不重量，做事更精準，勿浪費時間，容易有子女方面的壓力。感情會有年長、嚴肅型桃花，當心苦戀，要慎選對象。四月水星七宮、五月木星七宮，情緒易受他人影響，受到人際上的牽引，同時卻也帶來大量合作機會，請持開放態度，接受各種新的可能性。六月金火都在事業宮，有得獎運，能力受到肯定及長官厚愛。好好打扮自己，也是變時尚的好時機。

2023年天蠍座上半年運勢。

▍射手座

2023上半年，火星順行、木星加持，幫助自我覺醒、展現企圖心並拿回主控權。三月土星進四宮，承擔家庭責任、親力親為整頓內部狀況。三月前受冥王星影響，小心放錯重點、使錯力氣，耗損金錢和健康。三月後受到手足朋友的協助，凡事別再一肩扛下，要學會放鬆。四月起水逆，整頓職場問題，調整員工狀況。六月當心海外爛桃花，容易被不同觀點、很做自己的對象吸引，有機會多往海外充電。

2023年射手座上半年運勢。

▍摩羯座

2023上半年，冥王二宮驗收冒險的成果，承擔壓力與責任，評估成效、調整努力的方向。土星進三宮，解開束縛、壓力鬆綁，渴望吸收新知及旅行，訓練口調、勇於表達，擔負起教育的責任。四月之後亮相機會增加，外型受到關注、容易被品頭論足，應虛心接受他人意見，將有助踏上更大的舞台。桃花旺，容易有一見鍾情的機會，留心夜生活或危險桃花，金錢流動大，會刺激賺錢的動力。

2023年摩羯座上半年運勢。

▍水瓶座

2023上半年，三月冥王進水瓶，釐清自我認知，領略自己帶來的場面，重新定位、獨特性受到矚目。土星進二宮，重新建構理財觀念，適合走務實路線，鍛鍊身體有助健康。四月水逆，家和公司內部需要整頓，組織自己的班底，運用家族資源扛起責任，要注意家人的健康。五月受到火星影響，容易成為炮口，受到他人牽制。六月合作對象增多，遇到自我卻有想法的對象，應放下主見、釋出主控權，會是甜蜜的負擔。

2023年水瓶座上半年運勢。

▍雙魚座

2023上半年，土星進入雙魚，散發魅力、找到定位，努力朝目標邁進。冥王十二宮，鞏固原本的領域，犧牲奉獻能帶來光芒，收穫也會越多。四月水逆三宮，與親友關係緊密，聚會多、旅行運旺，多確認交通行程的狀況，當心計畫趕不上變化。五月木星三宮，結識可交心的朋友，在傳播領域發光發熱。六月金火合相六宮，患難見真情，在職場上產生火花般的來電。六月之後要注意身體健康，承擔濫用身體的後果，宜做健康檢查，注意刀火燙傷，工作運旺，能者多勞要避免過勞。