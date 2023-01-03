日本新年假期接近尾聲，北海道新千歲機場今天已湧現收假人潮。另外，受強烈寒流影響，不僅北海道陸別町被觀測到日本今年冬天最低溫的攝氏零下30.6度，連九州都在零度以下。

日本北海道放送（HBC）報導，新千歲機場今天開始出現返回工作崗位的收假人潮，拉著行李箱的旅客在國內線劃位櫃台前大排長龍。

準備返回鹿兒島的男性說，今年過年吃了螃蟹等美食，小孩子也跟長輩一同度過最棒的年。另一名準備返回靜岡縣的女性說，第一次看到雪；一旁的小朋友說雪很鬆軟，玩得很開心。

日本大型航空公司表示，返回工作崗位的人潮將從今天起持續到1月5日止。各國內線航空公司預估，今年搭乘人數將超過去年。

位於札幌的丘珠機場受到1月2日晚間降雪影響，今天一早因除雪不及共有4個航班受到影響。

JR北海道部分線路的部分車次因大雪及嚴寒天候停駛，總計包括往來札幌與旭川的快車在內，共有123班列車停駛。

北海道今天上午因為強烈寒流影響，不少地區變得相當寒冷。位於道東的陸別町，今天上午7時30分過後被觀測到零下30.6度，創北海道今年冬天最低溫，可以看到濕毛巾被甩動後不久就結凍。

一名從札幌來的女性說，看到毛巾真的結凍嚇了一跳，「我想趕快鑽進溫暖的地方」。

日本氣象協會表示，日本今天受到寒流及輻射冷卻效應影響，多數地區都變得相當寒冷。陸別町今天上午出現零下30.6度低溫，是日本今年冬季首度觀測到低於零下30度的地區。

另外，今天上午9時前的最低氣溫，茨城縣水戶市為零下4.3度、櫔木縣宇都宮市零下3.9度；連位於南方的九州地方佐賀縣佐賀市及熊本縣熊本市，最低氣溫也分別只有零下1.4度及零下1.3度。

東京市中心今天最低溫也降到只剩0.5度。