中共中央台辦、大陸國務院台辦主任宋濤在2023年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮鬥 共創偉業》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候，這是宋濤履新之後首次發文。據《北京青年報》旗下微信公號「政知見」解讀，在這篇1800餘字的新年寄語中，「和平」兩字共出現了7次。

新的一年，兩岸關係如何向前發展？「政知見」認為，文中有深意。

兩岸命運共同體

一方面，「和平」是兩岸同胞的共同心聲。

新年寄語指出，從台灣方面來說，去年底九合一地方選舉的結果表明，求和平、求穩定、求發展是台灣社會主流民意，「台獨」分裂勢力操弄「抗中保台」不得人心，「倚外謀獨」注定失敗。

文中列舉出了一系列數據。去年全年，兩岸貿易額和台商來大陸投資保持總體穩定，一批優質台企增資擴產，10家台企在大陸上市，在大陸上市台企總量增至59家。

第十四屆海峽論壇、2022兩岸企業家峰會年會、兩岸青年峰會等600多項兩岸重點交流項目成功舉辦，眾多台灣同胞踴躍參與，線上線下參與人數超過10萬人次。

台生積極報名就讀大陸高校，錄取人數較2021年增長22％。

和平統一

另一方面，宋濤在文中明確指出，以和平方式實現統一對兩岸同胞和全民族最有利。

他在文中列出了2023年的幾項工作。

在兩岸關係方面：堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

在兩岸交流合作方面：繼續努力為兩岸同胞謀利造福，促進兩岸各行業、各領域交流合作，深化兩岸融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，鼓勵台灣同胞特別是台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，助力台灣同胞參與民族復興進程。

宋濤在新年寄語中說，「只要兩岸同胞商量著辦，家裡面的事都能得到很好的解決。」

如何「商量著辦」？

政知見注意到，2022年8月10日，大陸國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室發表了《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。

《白皮書》中提到，和平統一，是平等協商、共議統一。同台灣各黨派、團體和人士就解決兩岸政治分歧問題開展對話溝通，廣泛交換意見；由兩岸各政黨、各界別推舉的代表性人士開展民主協商，共商推動兩岸關係和平發展、融合發展和祖國和平統一的大計。

反分裂、反干涉

同時，宋濤還強調，解決台灣問題是中國人自己的事，任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都絕不可能得逞。

2022年，大陸堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅決粉碎「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁，強力反制美國眾議院議長佩洛西竄台，有效震懾外部勢力「以台制華」行徑。

2023年，大陸將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。