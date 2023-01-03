大陸入境台灣旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

因應大陸1月8日起全面解封，指揮中心元旦起實施專案，針對大陸入境的旅客進行落地唾液採檢。由於當地本土疫情延燒，指揮中心今再宣布，1月6日至31日，自大陸啟程，經港澳轉機入境的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告，或24小時內抗原快篩檢驗報告，入境後就不須進行唾液採檢。自港澳啟程者，則不在此限。

大陸本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，年長者感染數及重症數均增加。當地專家評估，元旦後至春節期間，疫情主要影響醫療資源相對匱乏的農村及中小城鎮地區，當地年長者及脆弱族群人口多。春運期間，城市和農村人口流動性將對疫情產生重大影響，專家預期春節前、後人流將使疫情再上升，大陸整體疫情可能持續逾3個月。

1／6起自大陸啟程，經過港澳轉機來台的旅客要出示證明。（圖／指揮中心提供）

目前香港政府規定，自大陸入境旅客須持搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告，而自大陸啟程的轉機旅客則配合航班目的地國家的防疫規定；澳門政府則規定，自大陸入境旅客須持搭機前72小時內PCR檢驗報告。

指揮中心今宣布，1月6日至1月31日（表定航班抵台日），自大陸啟程，經港澳轉機入境的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告，或24小時內抗原快篩檢驗報告，自港澳啟程則不在此限。

指揮官王必勝表示，該措施和4個點直航的措施不同，原因是經過調查，我們發現從大陸入境台灣的旅客中，自港澳轉機的有2成，沒有檢疫措施。其實我們現有的2日內PCR檢驗報告，24小時內快篩報告，和香港的措施一致，只是中轉的部分他們沒有檢查到。接下來政府將行文通知，請航空公司協助檢驗。這些旅客抵台後，就不必進行落地唾液採檢。

目前大陸流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，惟人潮流動恐增加病毒株變異機會，將持續加強境外個案變異株監測，以評估新型變異株發生風險、對我國疫情的衝擊。

昨桃園國際機場元旦落地採檢統計結果出爐，自陸入境者，陽性率為27.8％。指揮中心發言人莊人祥今表示，1月1日除了桃園，還有133人從松山機場進來，這些旅客有18人陽性，115人陰性，總計1月1日入境有657人，陽性率為25％，未來指揮中心會等所有機場的結果都出爐再對外公布。

指揮中心提醒，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返台必須事先瞭解並主動配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，共同維護國內社區安全。