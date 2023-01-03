南韓歌手金在中有著韓國演藝圈中「黃金人脈王」的美稱，此前更與大陸的韓庚、日本的山下智久，以及日本西班牙混血男神城田優一同慶生。昨（2）日他曬出了跟演員朴敘俊的合照，沒想到兩位帥哥的難得同框竟遭南韓網友酸言酸語，表示朴敘俊拍起來瘦的明顯，金在中則是看起來頭超大。

名古屋巨蛋在昨(2)日舉辦韓流活動「KROSS vol.1-kpop masterz-」，邀請多組南韓明星前來共襄盛舉，演員朴敘俊、ASTRO車銀優、JYJ金在中等、南韓男團TOMORROW X TOGETHER跟BLANK2Y，以及日本男團7ORDER等皆出席表演，金在中也趁這個機會與朴敘俊交流，並在Instagram上曬出合照，也感謝粉絲們到名古屋巨蛋一同度過這個美好的一天。

該篇貼文除了放上金在中與朴敘俊的合照外，他更寫下：「謝謝來自韓國的朋友們，很高興能在國外第二次見到你，祝大家新年快樂。」可見兩位帥哥間的好感情。豈料，兩大男神同框的照片，卻意外引發網友熱議，有網友指出金在中的照片中，兩人在鏡頭前的狀態看起來都有些瑕疵，不僅看起來都相當消瘦，金在中的頭更有種比例失衡的感覺，尤其兩張照片中藝人的皮膚看起來都很差，讓網友留言「燈光把兩個人照得很像都脫水了」、「兩個人都拍醜了」。

不過也有粉絲幫忙緩頰，曬出朴敘俊最近的照片，認為是燈光角度抑或是濾鏡問題，才讓照片中的兩人看起來消瘦許多。此外，也有粉絲感嘆兩位「不老男神」的顏值依然保持得相當完美，更笑說讓兩人多喝一點「美祿(巧克力飲料)」變黑一點，以免在鏡頭前都白的發光。