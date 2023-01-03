桃園市大園區一名50歲李姓男子，日前透過通訊軟體群組看到網友張貼投資股票相關訊息，李男被穩賺不賠的字眼誘惑信以為真，今早到銀行欲匯款240萬元來投資飆股，所幸機警行員察覺異狀，即時通報警方到場勸說，順利攔阻詐騙。

大園警分局大園派出所今日上午9時許接獲轄內銀行通報，李男欲臨櫃匯款240萬元，但行員詢問匯款原因及受款人是誰，李男僅含糊表示是要投資股票，其餘資訊都無法回答，疑似遇上詐騙，請警方到場協助關心。

警方獲報後前往了解，李男表示，他近日在通訊軟體群組上看到有人PO出股票投資相關訊息，他加對方好友後，對方請他下載一款投資專用的APP軟體，並向他推薦幾檔股票，強調跟著專人操作保證獲利穩賺不賠。

員警聽聞後馬上識破此為常見投資詐騙手法，並拿出實際新聞案例向李男勸說，他才認清自己遇到詐騙，並感謝警方及行員熱心協助，幫他守住辛苦存下的積蓄。