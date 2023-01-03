中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增105例Omicron亞型變異株確定病例，分別為42例本土個案(26例BA.5、8例BA.2.75、6例BQ.1及2例BF.7)及63例境外移入(37例BA.5、9例BA.2.75、2例BQ.1、2例XBB、12例BF.7及1例BA.2)。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為27例、BF.7為22例、BQ.1為31例、BA.5為1,325例、BA.4為104例、BA.2.75為125例、BA.2為1,030例；另累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為5例、BQ.1為14例、BA.5為1,527例、BA.4為5例、BA.2.75為23例、BA.2為2,534例。

新興變異株方面，醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內BQ.1竄起，且有可能成為我國主要病毒株，過去主流的BA.5在上週已從82％降至62％，且其他3個新變異株都顯示增加，尤以BQ.1增幅最多，此外BA.2.75也從12％增加到19％，BQ.1 從3％增至14％，BF.7則從3％增加至5％。

指揮中心表示，BQ.1變異株有增加趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，新增26例BA.5本土個案，占上週所有已定序之42例約62%，為21名男性、21名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部17例、中部4例、南部4例、東部1例，確診日介於去(2022)年11月3日至12月22日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之63例BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB、BF.7及BA.2個案，為50例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於去年12月16日至12月23日。其中檢出37例BA.5個案分別自中國(20例)，香港(8例)，日本(4例)，韓國(3例)，越南及澳門(各1例)移入；9例BA2.75個案分別自韓國(4例)，日本、美國、泰國、捷克及越南(各1例)移入；2例BQ.1個案分別自土耳其及馬來西亞(各1例)移入；2例XBB個案分別自香港及埃及(各1例)移入；12例BF.7個案分別自中國(5例)，香港(3例)，澳門及日本(各2例)移入；1例BA.2案自日本移入。