接手促進轉型正義基金，國發會將自中影公司取得的202部影片資產所有權及著作財產權，捐贈文化部轄下國家電影及視聽文化中心，其中導演李安的《推手》、《囍宴》、《飲食男女》等鉅作也在其列。國民黨立委賴士葆痛批，國發會沒事找事做，將這些過去的文化資產貼上政治標籤，以轉型正義為幌子，要撕裂族群，製造社會對立，延續過去張天欽東廠理念，要推動寧靜的文化革命。

賴士葆表示，國發會接手促轉會相關業務，所以接手所有中影製作的202部影片，因為中影被黨產會認定不當黨產，很多依據當年時空背景所拍攝的軍教片還有大導演李安拍攝的知名得獎影片等，現在被國發會說要妥善保存、研究推廣，普及轉型正義理念，發揮公共資產的價值。

賴士葆指出，國發會真顯然業務太鬆散，沒有更急迫性或更高瞻遠矚的政務，來落實國家的發展，卻是沒事找事做，要肩負彰顯民進黨理念的重責大任，繼續扛起轉型正義的大旗，延續過去張天欽東廠理念，要推動寧靜的文化革命。

賴士葆直言，將這些過去的文化資產貼上政治標籤，以轉型正義為幌子，要撕裂族群，製造社會對立。看來國發會的預算必須大幅刪除，否則就是糟蹋民脂民膏，請問國發會的業務是要去檢討匡正當年拍攝「英烈千秋」和「八百壯士」這些軍教片的愛國思想，以落實轉型正義嗎？

賴士葆強調，蔡政府這次的敗選檢討未見提及因為意識形態掌控所衍生的政策錯誤，戰略錯誤、戰術錯誤，選戰焉能不敗？整個府院黨充斥綠色思維，所有人才晉用都是同溫層的綠營人士，所有的獨立機關也都變成政黨的附隨組織，人民用選票的教訓並未讓蔡政府覺醒錯謬之所在，以至於連文化資產也要變成轉型正義的鬥爭工具，這樣就可以贏得明年的大選嗎？