台中捷運綠線2021年通車後，接連遭遇疫情及人力、電力成本增加等衝擊，台中捷運公司積極開源並節流，2022年虧損金額可望從原本預估的7億多元下降到6億以下，中捷公司董事長林志盈強調，近來運量提升，外界對商機較有信心，各站商場招租順利，今年上半年將有多家店舖陸續開幕。

林志盈3日在市政會議進行「捷伴台中，共創美好」專題報告，他指出，中捷綠線運量在前年12月達到90萬人次，去年中因疫情停課、運量縮減，第四季又恢復至90萬人次以上，經調查，首年旅客滿意度93.7％、去年達94.7％，減少碳排放量6931噸、約48座中央公園。

中捷分析，綠線主要旅客為20至29歲、30至39歲的青年族群，占比例約55％，且假日運量較平日多。為提升運量，中捷公司推出捷粉回饋專案，截至去年11月，截粉人數達3622人、累計回饋金額達438萬元，受惠乘客有112萬人次，明年起除持續推動捷粉回饋，也將導入多元支付，開放民眾使用信用卡、行動裝置進出閘門。

林志盈表示，綠線通車後，首年虧損金額約6億多元，去年面對人力、電費費率提升等成本增加，原本預估虧損7.3億，但中捷公司持續開源節流，除努力提升運量、開拓廣告、增加太陽能售電收入等，並藉由電費分時段等方式降低成本，初估去年虧損金額可從原本預估的7.3億下降至6億元以下，確切金額仍要等月中結算。

林志盈強調，疫情趨緩，中捷運量近幾個月也持續提升，業者對未來商機有期待，中捷公司融合在地特色、串連沿線景點，去年推出車站空間短期招租方式，已吸引不少業者申請，第一波將由台中市好禮協會及無肉市集進駐市政府站，另松竹站也將分3期推出貨櫃屋市集。

市長盧秀燕表示，中捷路線通車已1年8個月，從最初的交通功能，現在能與社福、環保及經濟等各方面結合，是正確的方向，未來更朝複合式服務邁進。