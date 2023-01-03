許家印元旦發布的《致全體恆大人的一封家書》。（界面新聞）

等了一年多後，恆大債權人還是沒有等來恆大的境外債務重組方案。再次爽約後，恆大暫時未對外作出解釋，而恆大主席許家印元旦發佈的一封《致全體恆大人的一封家書》在網路廣泛流傳，信中提到：去年732個項目復工，交樓30萬套。

界面新聞報導，許家印的《致全體恆大人的一封家書》屬實，於2023年1月1日剛過零點時發佈。這封信中，許家印對外界關注的四大業務板塊都有簡要提及，包括恆大地產、恆馳汽車、恆大物業、恆大海花島項目。

就恆大地產而言，許家印表示，過去一年，在各級政府和合作夥伴的大力幫助下，恆大地產實現了732個保交樓項目全面復工，全年累計交樓30.1萬套。

恆大今年把主要精力放在了「保交樓」上，原本定下的2022年的目標就是全年要力爭完成30萬套的交樓。

據恆大2022年12月20日在港交所發佈的公告，中國恆大努力爭取多家建築公司和建築材料供應商的支持，631個已售和未交付項目基本復工。2022年1月至11月，中國恆大累計交付約25.6萬套房屋，總建築面積約2871萬平方米。

對照此數據，恆大地產最後一個月衝刺完成了全年30萬套的保交樓任務。

對於恆馳汽車，許家印提到：「恆馳汽車三年磨一劍，實現了恆馳5的量產和交付」。據恆大此前公告，恆馳5在2022年9月16日正式量產，首批量產車已於2022年10月29日開始交付，截至2022年12月7日，已交付超過100輛車。

恆大物業是恆大旗下為數不多的優質資產之一。許家印對它的總結也只有一句話：恆大物業盡心盡力服務超千萬業主。

據恆大物業公告，截至2022年8月31日，恆大物業在管面積約4.8億平方米，管理項目2541個。其中，2022年度新拓展第三方開發商開發的物業項目255個，合約面積約2400萬平方米，在管面積約1600萬平方米。

眾所周知，2022年3月，恆大物業因134億元人民幣的存款被銀行強制執行而開始停牌。這筆大額存款屬於質押保證金，恆大物業將相關貸款違規提供給中國恆大。

關於恆大物業134億存款質押擔保獨立調查，中國恆大在12月的公告中指出，獨立調查已接近完成階段，將在切實可行情況下盡快發佈有關恆大物業質押擔保的獨立調查結果。

此外，該公告稱，中國恆大正與恆大物業也商討償還這一質押所涉及款項的方案，方案主要為中國恆大轉讓資產予恆大物業抵銷相關款項。這一內容與此前多次公告內容一致。

許家印在信中主動提到去年經歷39棟違法建築拆除風波的海花島項目，稱海花島穩步運營，累計接待遊客760萬人次。

報導稱，去年4月，依法作出變更原拆除為沒收的決定後，11月，海南儋州市人民政府發佈了關於《儋州海花島控制性詳細規劃優化調整》，海花島39棟樓將改變商品屬性，已建未售樓棟全部由住宅調整為旅館、商務金融、零售商業、餐飲用地混合經營。

在對過去艱難的一年作出簡要總結後，許家印對2023年作出展望。

許家印表示：「2023年是恆大履行企業主體責任、千方百計保交樓的關鍵年。我堅信，只要全體恆大人齊心協力、永不放棄，努力拼搏、苦幹實幹，一步一個腳印扎實做好全面正常施工、恢復銷售、恢復經營等各方面工作，我們一定能完成保交樓任務，一定能償還各種債務、化解風險，一定能開啓涅槃重生的新篇章。」

對於境外債務重組的進展，許家印在「家書」中並未提及。不過據恆大12月20日公告，其正與財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並與若干境外債券持有人及其顧問進行溝通與接洽，以推動經各方同意境外債務重組方案的制訂。

彼時中國恆大還表示，其債務負擔沈重，經營仍面臨較大挑戰，償債資源是否能產生預期價值存在較大不確定性。下一步，也將繼續與有關境外債權人開展對話，保持相向而行的良好勢頭，以期盡快在重組方案條款方面達成一致意見。屢次延期後，恆大境外債務重組方案能否在2023年公佈仍將是外界最關注的問題。