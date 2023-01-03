法國在周日要求歐盟其它國家採取一致性措施，對來自中國的入境旅客實施新冠病毒檢測。目前法國已決定採用如此的作法。

歐盟27國基本上為自由通行的國界，外國旅客可以在國家之間自由穿越通行。各國的衛生官員在上周未能就共同的檢測計畫達成共識，預計本周將進行更多討論。

從周日開始，法國要求中國旅客提供出發前不到48小時的新冠檢測陰性證明，並會對入境旅客採取隨機檢查。

法國衛生部長Francois Braun與交通部長Clement Beaune在巴黎機場查驗相關新程序之時表示，法國將推動整個歐盟採取此一作法。

在被問到：如果中國受感染的旅客從歐盟其它國家降落，然後再不受檢查地前往法國旅行時，衛生部長說，這也是為何歐盟必須有協調一致的作法。

在歷經3年嚴格的防疫封控管制之後，中國突然於12月7日開放，逆轉了此前的封城作法，並導致染疫人數激增。