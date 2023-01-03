中國國家主席習近平上台後致力於反腐打貪，但去年有部分官員主動提前結束仕途（辭職或提前退休），有的還提出放棄退休待遇，為的是便於離職後繼續進行利益交換。陸媒指出，這一系列反常行為的背後，往往隱藏著嚴重的腐敗問題。

《中國新聞周刊》報導，去年以來，大陸紀檢監察機關查處通報的少數官員違紀案件涉及「逃逸式辭職（離職）」。辦案人員分析指出，他們有的並非真想辭職，而是變「提前退休」為「提前築巢」，以延續「權力餘溫」；有的採取「期權交易」，在位不收（收賄）離職收，在崗不收轉崗收；還有的是「帶病離崗」，擔心東窗事發，寄希望「一辭了之」。

中國監察學會常務理事、中國人民大學反腐敗廉政策研究中心主任毛昭暉表示，離職有的是身體疾病原因，有的是為了更好地發展等。「提前離職或退休是為了後面謀劃腐敗做鋪墊者只是其中一類，不能以偏概全。但這種隱形變異腐敗行為的危害性值得重視。」

《中國新聞周刊》在中共中央紀委國家監委網站搜索發現，2022年以來，在被查官員的通報中屢屢提及「逃逸式辭職」。所謂「逃逸式辭職」，是指一些中共黨員幹部以為離任後可以萬事大吉、既往不咎，抱著「猛撈一把就辭職」、「見好就收」的僥倖心理，企圖通過提前退休（辭職）的方式，逃避黨紀國法的查處。

川觀新聞曾援引一位從事多年紀檢監察工作的幹部的話稱，「逃逸式辭職」一般分為兩種情節：一種是在職期間有違紀違法行為，企圖通過提前辭職退休的方式，逃避黨紀國法的懲處；另一種是指離職或退（離）休後，到原業務管轄範圍內企業任職、兼職，利用政商「旋轉門」撈好處。

報導列舉的案例顯示，去年多起「逃逸式辭職」案件，都與金融貪腐有關，包括中國出口信用保險公司寧波分公司原黨委委員沈曙寰、中國農業發展銀行原巡視工作辦公室主任賈楞、江西省農村信用社聯合社信貸管理部原總經理江傳寶、中央紀委國家監委網站通報中國光大銀行原黨委副書記張華宇、中國建設銀行機構業務部原總經理黃曦等人被查。

毛昭暉表示，有的官員提前離職或退休後，成為權勢團隊代理人的現象值得警惕。這是一種更有預謀的新型腐敗，帶有明顯的組織化腐敗特點，他們裡應外合，性質更為惡劣，查處難度也更大。

毛昭暉認為，2013年中組部印發的《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》對領導幹部辭職或退（離）休後的多種情形做了相關規定，但在現實中，很多地方沒有嚴格執行該規定。這類人員離任後，去跟原單位打交道時，現在也沒有規定他們需要向原單位提前報備。