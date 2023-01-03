高市議會3日迎來美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng）一行外賓，這也是疫情影響，暌違3年後，有外賓造訪高市議會拜訪議長康裕成。（柯宗緯翻攝）

高市議會3日迎來美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng）一行外賓，這也是疫情影響，暌違3年後，有外賓造訪高市議會拜訪議長康裕成。（柯宗緯翻攝）

高市議會3日迎來美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng）一行外賓，這也是疫情影響，暌違3年後，有外賓造訪高市議會拜訪議長康裕成。（柯宗緯翻攝）

2023年元旦連假後的第一個上班日，高市議會3日迎來美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜（Teresa Keng）一行外賓，這也是疫情影響，暌違3年後，有外賓造訪高市議會拜訪議長。高市議長康裕成期望未來台、美雙方能保持良好交流，尤其共同促進高科技產業合作。

高市議會指出，過去因為疫情，阻斷高雄與官紀間的交流，這次睽違3年，再度迎接遠道而來的朋友，美國加州佛利蒙市副市長黃潔宜一行人，今天在前資深議員林宛蓉及高市議員黃彥毓陪同下拜訪議會。

康裕成指出，很高興在2023年剛揭開序幕，就和國際友人「再續前緣」，期望未來台美關係持續深化。她提到，高雄正值產業轉型升級關鍵時刻，包括產業投資與布局、高科技人才引進與培育等，盼透過城市外交汲取矽谷經驗，帶動高雄高科技產業發展。

佛利蒙市位處美國高科技產業匯聚的矽谷，出身台灣的黃潔宜指出，蘋果第一個總部及特斯拉工廠都在佛利蒙市，期許未來能和高雄增進高科技交流與合作空間。

黃潔宜也提到，佛利蒙市當地的華僑都相當想念台灣的農特產品，像是芭樂、蓮霧及百香果等，期待未來台灣知名農產品能進口至美國；康裕成也希望透過黃潔宜協助推廣、宣傳，讓世界看見台灣。

此外，康裕成與黃潔宜也共同關心貧富差距、弱勢福利及青年就業等議題，期盼發揮自身影響力，協助弱勢族群脫離困難。