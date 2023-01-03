羅志祥。（三立提供）

羅志祥。（三立提供）

2022跨年演唱會最具話題性的，就是「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」的白冰冰與羅志祥，2人在台上的專業演出，引發熱烈討論聲浪，晚會影片觀看次超過106萬，並登上熱搜，兩人演出片段加總超過55萬點擊，並登上發燒影片。

綜藝大姐大白冰冰在跨年演唱目前最夯的日劇主題曲〈First Love〉，獲得大批觀眾稱讚「太會選歌、話題性十足」，她所穿的40年前孔雀開屏禮服，更是讓年輕觀眾看得目瞪口呆，「我就是喜歡冰冰姐這樣另一種演示方式！沒有模仿、而是獨創的，加油！」、「真的辛苦妳了，為了讓誇年晚會呈現最精彩的那一目，服裝的挑選毫不遜色讓人為之一亮，不畏風雨要讓大家看到最美的演出，妳真的是很敬業，讓我們飽受眼福和耳福」、「很用心的資深藝人，以前登台光秀服就都很別出心裁了，而且華麗」、「把感情的苦唱出來，讓人覺得心酸，這就是唱神的厲害」、「台灣TW Ice 這稱呼誰想到的啦？ 一百分哈日族都知道冰冰姐是從日本紅回台灣的，演歌唱腔意外合適。」

面對觀眾認為她將唱成〈First Love〉失戀版本的說法，白冰冰在臉書留言，「這輩子大概是這兩天受到最多讚揚，真的安慰到了我為了準備這場跨年演出，特別花了好多時間準備服裝，與舞群老師搭配，還有練習了我從來沒想過要挑戰的新式情歌。在滂沱大雨中，忍著雨絲飄進眼睛裡，全身從頭濕到腳，也不想往舞台後面退太多，因為舞台實在太大了，再退就會跟觀眾距離很遠。至於少數質疑把初戀唱成失戀的網友，請大家從歌詞裡面體會一下這首歌該用什麼樣的情感去表演。每個人對感情的看法不同，有人淡薄、有人濃烈，其實很多女生面對愛情，都是傻的！在愛情路上跌倒了，也都是會哭、會難過的。」

身為「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」必備嘉賓的羅志祥，今年在雨中唱跳超過20分鐘不斷電，一連表演7首經典歌，他唱到最嗨時，還在雨中狂奔與歌迷近距離互動，網友驚豔表示，「最具巨星架式的演出」，特別是在雨中淋濕，也不減巨星魅力，觀眾更留言表示「跳舞很累的，他這樣真的屌」、「43歲還能唱跳跨年！！！不多說直接給100分！！！」、「壓軸羅志祥，一出來氣場還是完全不同檔次」、「真的太強了這個舞台魅力」。