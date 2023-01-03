大湖草莓品牌建立不易，栽種農戶都嚴格遵守安全用藥規範。（謝明俊攝）

大湖草莓目前已進入第2期產花期，預計在春節期間將達盛產期。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉草莓是苗栗縣最具代表性的農產水果之一，苗栗縣政府衛生局為護消費者食用安全，日前以突襲抽檢農藥殘餘共23件，結果全數過關。大湖鄉農會表示，草莓是大湖鄉最重要的水果，農會盡全力維護草莓品質，透過產銷班及各種講習機會，宣導果農使用合格農藥、合適施用濃度以及安全採收期等觀念，一起來維護大湖草莓的品質。

大湖鄉草莓目前種植面積超過450公頃，加上隔鄰獅潭鄉、三灣鄉等地區，總栽種面積超過500公頃，是全國最大生產地，大湖草莓在多年來莓農、農會、產銷管道等單位通力合作，已經成功建立大湖草莓的全國性品牌，民眾一提及草莓都會想到大湖。

部分民眾有個迷思，認為草莓農藥多，吃了傷身，苗栗縣政府衛生局為了打破這個不實傳言，推動地方食品安全管理亮點計畫，特別在上個月針對草莓中盤商、草莓食品加工廠、大湖鄉台3線沿途及網路人氣草莓農場等進行突擊抽檢，共抽驗22家、23，檢驗381項農藥殘留，結果全部合格。

大湖鄉農會推廣部主任胡智郎表示，大湖草莓是目前全鄉多數農民賴以維生的重要經濟農產，更是縣內最具代表性的農產品牌，因此，農會特別重視安全用藥問題，以重重把關來保障大湖草莓的品質。農會會透過產銷班及農會舉辦安全用藥講習，來教導農民正確用藥觀念，並一再灌輸農民使用政府推薦合格用藥、正確施藥濃度及安全採收期等知識，讓農民能正確安全用藥。

胡智郎強調，除了教育農民外，還有外部機制針對農藥販售單位、產銷中盤商，協助管控各農戶所生產草莓農藥殘餘檢驗量能，結合產、銷及相關單位機制，大家共同來維護大湖草莓品質，讓消費者吃得安心。