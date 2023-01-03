女星小S（徐熙娣）出道多年，憑著亮麗外表與幽默又犀利的主持風格，受到海內外觀眾的喜愛，與老公許雅鈞結婚後更擁有3名各具特色的女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）、許老三（許曦恩）。近期二女兒Lily也跟著媽媽及姐姐腳步逐漸踏入演藝圈並積極經營社群媒體，昨日更與粉絲玩起你問我答的遊戲，意外公開自己超狂的手寫筆記。

近期十分積極經營社群媒體的Lily，在昨日晚間與網友們玩起了你問我答的互動遊戲。其中，有網友問到「Lily數學好嗎」時，Lily曬出數學課本中的筆記，坦言自己的數學並不好，更開玩笑表示數學是她最大的敵人；接著，有網友客氣表示想看Lily的筆記時，她竟直接公開「全手寫」的生物筆記，內容不僅用不同的顏色畫出每個細胞、分子的結構，也用英文清楚標記，宛如英文教科書一樣仔細，讓網友驚訝不已。

另外，Lily近期也追隨媽媽小S以及姐姐Elly的腳步，逐漸踏入演藝圈，而外型亮眼的她更受到各大品牌及雜誌的青睞，近期除了登上《BEAUTY》及《VOGUE》等兩本雜誌封面外，她還穿上服飾品牌所推出的運動套裝，搭配精品「VERSACE 凡賽斯」的隨手杯，看起來相當吸睛。而超短上衣與貼身的下半身短褲，使她纖細的小蠻腰與完美的腰臀比例完美呈現，即使穿上一般人很難駕馭的「死亡芭比粉」依然仙氣爆棚，令網友看到後紛紛大讚「好好看這顏色完美駕馭」、「怎麼看起來那麼合理，好美啊！」、「不愧是巨星的女鵝，真的有遺傳」意外吸引1.7萬人按讚。