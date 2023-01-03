去年全台稅收預估將超過預算數4500億元，總統蔡英文今（3）日針對中央政府可運用的3800億元，提出將規劃3個面向執行，包括當中的1800億元，在預留不時之需的金額後，會透過「發現金」和全民共享。

蔡英文今下午於臉書表示，去年全國稅收預估將超過預算數4500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元後，中央政府可以運用的有3800億元。

對於這3800億元，蔡英文指出，在上周召開國安高層會議後，決定規劃從以下三個面向執行：

第一、用1000億元額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，一方面可以減輕勞健保基金的財務壓力，另方面透過源頭來平抑物價，也是「還稅於民」的方式之一。

第二、用1000億元啟動第一波「加強韌性經濟方案」的七項措施，一方面減輕人民在食衣住行上的生活壓力，另方面協助迫切需要被幫助的傳統產業、農漁業、觀光業。

第三、剩下的1800億元除了要預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。

蔡英文說明，第三個方案所需要的法源根據和預算編列，必須經過立法院同意，行政團隊將進行盤點規劃，適時提出法案送請立法院審議，讓這項計畫可以更周全執行。