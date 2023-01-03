陳男與妻子林女鬧離婚分居，在幼子前持刀殺妻一刀斃命，林母提民事求償，法官判賠251萬餘元。（資料照片）

陳男與妻林女感情生變鬧離婚分居，陳男去年3月15日聯絡林接回5歲兒子照顧，但林帶兒要離去，陳卻反悔強將她拉下機車，持摺疊刀追殺，朝左胸狠刺一刀，利刃刺穿左肺、傷及心臟，送醫不治。刑事部分，一審依殺人罪判刑14年8月；林母提出刑事附帶民事求償，法官判賠喪葬費、撫養費及精神撫慰金等共251萬餘元，可上訴。

陳男在2010年因涉毒品案被判刑，2017年執行完畢，2018年與林女結婚，兩人因感情生變而分居鬧離婚，陳去年3月間帶5歲兒子搬到中市北屯區1棟大樓同住，林在同年月15日上午連絡林女把兒子接走照顧，但林女帶著兒子與行李下樓到騎樓時，陳反悔不讓她帶走小孩。

林女不滿怒騎機車要離去，陳竟起殺機，自後用手鉤住她脖子強拉下車，林逃到騎樓，陳緊追又以左手鉤住脖子、右手則拿出折疊刀，猛刺她左胸口一刀，林倒地血流如注，送醫不治。

經檢察官會同法醫相驗解剖，該致命1刀深達5至8公分，刺穿左肺，並傷及心臟，導致左肺塌陷、血胸等重創，休克死亡。

陳男犯案後逃亡2天，在住處附近建築工地被逮，刑事部分，一審法官以陳在幼兒面前，持刀刺擊手無寸鐵的妻子，一刀斃命殺意甚堅、下手凶狠，家屬悲慟難以彌補，犯後又多所辯解，直到法庭審理時才坦承犯行，今年8月間依殺人罪判14年8月。

林母提出刑事附帶民事訴訟，求償喪葬費、撫養費及精神撫慰金。

法官審酌，林女死亡時57歲，林母還要照顧女兒的3名未成年子女，認定喪葬費30萬餘元、扶養費60萬餘元及精神撫慰金160萬元，判賠251萬餘元。