專業顯示卡製造商撼訊(6150)隨著AMD Radeon RX 7900 XTX與RX 7900 XT高階顯卡正式上市，各家顯卡品牌大舉推出新品應戰，公司自有新產能正好趕上新品的出貨，第四季營收正式宣告擺脫谷底向上，10月和11月營收連續2個月呈月增2位數。今股價收盤站回5日及10日線。

撼訊為了因應營運發展於2021年購置的汐止保長新廠於去年12月9日舉行啟動典禮，落實高階顯卡及多元化客製產品在地化生產需求。撼訊看好未來有更多業者會將亞太地區倉儲設在台灣桃園航空自由貿易港區。

撼訊總經理陳劍威表示，保長新廠啟用後，可進一步讓臺科大的產學合作項目逐步落實布署在實際的產線應用場域，逐步朝智慧製造發展，持續開發優化相關技術，未來將持續深耕人工智慧、智慧製造與能源永續等領域。

據了解，AMD去年11月推出Radeon7900新品，一片價格高達1000多美元，第一批已被通路商搶光，撼訊也因此受惠；陳劍威認為，在筆電、個人電腦產品輕薄的大趨勢下，未來單一顯卡市場越來越小，因此要加強顯卡在車用、工控等跨領域應用，以及區塊鏈安全機制、IoT資訊安全、智慧製造、影像處理等技術。