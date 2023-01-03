知情人士透露，蘋果公司的主要代工廠鴻海位於中國鄭州市的iPhone手機組裝廠已幾乎完全恢復生產，其12月出貨量已經達到原訂生產計畫的9成左右。

鴻海鄭州廠約有20萬名員工，去年底受到中國嚴格的防疫措施和薪酬問題影響，接連發生工人逃離工廠以及工人與維安人員發生暴力衝突的事件，導致這座全球最大的iPhone手機組裝廠生產受阻，鴻海更因此下修第四季展望。

鴻海拒絕對此消息發表評論。

為維持產能，鴻海鄭州廠提供了獎金以留住員工和吸引新人加入，上個月路透社援引消息人士報導，鴻海的目標是讓鄭州廠在12月下旬至1月初左右恢復全面生產。

一名知情人士周二表示，鄭州廠的生產已幾乎完全恢復。另一位消息人士表示，鄭州廠的生產已幾乎恢復正常，但由於中國各地的新冠感染病例激增，公司高層對前景仍然謹慎，「我們預期在農曆新年假期前後將達到疫情高峰，我們不知道這是否會造成什麼問題」。