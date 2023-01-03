台中市去年12月27日深夜發生一起母嬰遭公車撞死事故，台中市政府交通局密集進行公車有無禮讓行人稽查，自去年12月29日起至今年1月2日稽查249輛公車，共有7輛公車未停讓行人，交通局長葉昭甫表示，均依契約規定處分並納入評鑑，後續也將持續稽查。

交通局自去年12月29日起密集稽查公車是否依規停讓行人，首日便稽查50輛公車，也在去年12月27日發生交通事故路段英才路與學士路口，查獲1輛公車未停讓行人；去年12月30日共查核33輛公車，無違規情形；31日再擴大查核120輛公車，無違規情形；今年1月1日在靠近台中車站的建國路、雙十路、南京路路口，共查核28輛公車，有5輛公車未停讓行人；昨日在靠近中山醫學大學附設醫院的文心南路與建國北路口，共查核18輛公車，查獲1輛公車未停讓行人，均將依契約規定嚴予處分，並請業者針對駕駛加強教育訓練。

葉昭甫強調，這5天來雖然大部分公車在路口轉彎都能保持停看行等措施，但交通局上緊發條，稽查行動持續進行，也對違規業者祭出重懲，客運業所屬的公車駕駛員如被查獲行駛公車時未停讓行人，並納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，也將視為日後業者競標路權和申請既有路線續營的參考。