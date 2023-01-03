林務局嘉義林管處與茶山部落居民討論開會後，透過表決將1927號保安林依部落舊名命名為「珈雅瑪瓦納（Ceayamavana）保安林」。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

林務局嘉義林管處與茶山部落居民討論開會後，透過表決將1927號保安林依部落舊名命名為「珈雅瑪瓦納（Ceayamavana）保安林」。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

林務局嘉義林管處與茶山部落居民討論，透過表決將1927號保安林依部落舊名命名為「珈雅瑪瓦納（Ceayamavana）保安林」。（嘉義林管處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山鄉第1927號土砂捍止保安林與茶山部落僅隔著曾文溪，肩負著防止土石崩落保護河川、橋樑與道路的使命，為不讓保安林只是冷冰冰的數字，深化與地方的連結，林務局嘉義林管處與茶山部落居民討論開會後，透過表決將1927號保安林依部落舊名命名為「珈雅瑪瓦納（Ceayamavana）保安林」，意為「山腰上的平原」。

嘉義林管處林政課指出，林管處自2019年推動保安林命名，目前沿海已有好美保安林、漁光保安林等3處保安林有自己的名字，2022年將命名主角聚焦在阿里山，先針對茶山當地的第1927號保安林進行田野調查，蒐集到許多關於第1927號保安林區域內諸多族語地名與故事。

林政課說，茶山部落與附近區域最早的名稱為珈雅瑪瓦納，日治時期改稱珈雅瑪（Ceayama），因讀音近似日文的茶山（ちゃやま，Chayama），於民國時期沿用日文漢字而改名為茶山，透露當天部落會議上，雖耆老講了許多座山頭的鄒族名字，最後考量到1927號保安林涵蓋好幾座山頭，最後透過表決，決定採用茶山舊名「珈雅瑪瓦納」。

目前嘉義林管處轄內以原住民舊稱來命名的保安林，珈雅瑪瓦納保安林還是第一個，林管處表示，第1927號保安林範圍至今都是茶山部落進行狩獵與耕種的區域，與部落生活息息相關，以珈雅瑪瓦納作為保安林名稱，不僅具有鄒族文化意涵，也可讓部落年輕族人與外地遊客更容易認識部落與保安林的連結，喚起大眾對保安林的認同。