國民黨2024年由誰出馬？前立委沈富雄今天表示，國民黨2024年的大位之爭已撥雲見日，候選人早已是「非侯莫屬」，新北市長侯友宜「千呼萬喚始出來的氣勢已經出來了」。

資深媒體人趙少康在新年期間拋出2024「夢幻藍」最強組合，除點名侯友宜等人，也向國民黨主席朱立倫喊話，可以爭取立法院長。

沈富雄分析，趙少康應是造王者之一，而非「救援投手」，趙承認侯比他強，因此，乾淨俐落地自我了斷，但趙自許為救援投手，其實未必有當， 因為侯氣勢甚強，自可投完九局，無需救援投手上場，趙應是在初選及大選過程中，強有力的造王者。

他認為，「侯X配」的Ｘ應是另有其人，而且幾乎呼之欲出。

至於趙少康點名朱立倫出任立法院長並列不分區第一名。沈富雄認為，這盤算恐怕不妥也不會實現，以目前朱的聲望，排名第一恐與吳敦義當年的排名當選邊緣，同樣觀感不佳。

他說，其實，未來政黨果真輪替，朱出任行政院長恐怕爭議較少，至於趙提到立法院長任期較為固定，一任4年似乎是甜頭一樁，但他認為，朱不在乎這點小事。何況，此時點將似乎不宜，「叫朱不卡侯，派他一個職位是對他有點不敬」。

沈富雄強調，說穿了，國民黨2024的大位候選人早已是非侯莫屬，有關朱、郭、趙、韓等各種傳聞，「只是旁人起鬨，庸人自擾而已」，只要再做一次民調，剩下的1％的不確定就隨之煙消雲散。「黨內的初選制度最後會是什麼碗糕，也就無足輕重了」。

他認為，侯友宜昨天對媒體說「台灣要當關鍵角色，不做大國棋子。」，千呼萬喚始出來的氣勢已經出來了。