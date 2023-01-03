吳宗憲與愛犬BINGO。（池宗玲攝）

吳宗憲今（3日）帶著愛犬BINGO出席活動，談到近日的教會風波，他表示他不是宋逸民主理的「藝起發光」教友，僅是曾經參加過「愛在四月天」的活動，他說他沒時間參加教會活動，但心裡有教會，每天有機會就會禱告。

是否有奉獻教會？吳宗憲說：「盡在不言中，我們的奉獻可能不是你們沒辦法想像」，記者再追問是金錢數字無法想像嗎？他笑說：「慢慢去思考你們就知道，經過幾10年後我還會在嗎？我老早…只有身體還在地球上啊，我人根本沒在這裡了，未來呢？未來當然也不在了，駕鶴西歸，我才不要留給那個姓鹿的，鹿希派什麼東西，我要留給大家，跟大家共享」。

近日因Sandy吳姍儒請假待產，《小明星大跟班》特別邀請鹿希派、林襄、籃籃等多位代班主持人，談到鹿希派的表現，吳宗憲笑說「佳評如潮，跟我的感情世界一樣，佳評如潮。收視率甚至比Sandy好一點」，他語氣驕傲的說，鹿希派是他的兒子，當然會主持，在家裡更是大家的開心果。

吳宗憲之前曾透露《小明星大跟班》的代班主持人，都是他親自挑選的，他今坦言找林襄主持，是想問她裸照事件，「後來證明是假的，她是穿比基尼，被KEY上去，害我一直研究，那個是假的，林襄有拿真的給我看，穿比基尼的」。