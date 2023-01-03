長榮集團年終獎金數字出爐，其中長榮年終一次發放45個月以上，長榮航約3個月，長榮航空子公司長榮航勤只拿到1個月，部分長榮航勤員工因不滿年終獎金，在元旦連假高達151人臨時請假，導致航班大亂、機場人手短缺。一名長榮航勤員工則在臉書發文透露心聲，強調星宇航空把航勤同仁當成航空的一員，福利盡可能的相等，反觀長榮航勤卻明顯接受到差別待遇，更砲轟公司「怎麼會要求一個非主營利單位賺得跟主營利事業體一樣多呢？」

在長榮航勤任職的員工表示，長榮集團創辦人張榮發4子張國煒創立的星宇航空跟長榮集團的最大差異就在於，「星宇把航勤同仁當成航空的一員，一視同仁，並且福利盡可能的相等」。

原PO強調，長榮航勤本身屬「非主營利單位」，張榮發成立眾多長榮相關企業公司，就是因為可以「節省成本」，她不滿表示，航勤一直在用低廉實在的價格配合航空執行勤務，其實「我們是在幫忙省錢的單位」，想要多賺錢，就要壓低成本、提高營收，「那怎麼會要求一個非主營利單位跟主營利事業體賺一樣多呢？」

原PO更透露航勤同仁的心聲，大家並不全然是認為一個月年終、加薪2千元太少，而是在意為何和航空同仁以及航太同仁有如此大的落差。她直言，所有航班安全的上天、落地需要每個單位的努力和負責才能成功，但為什麼在年終獎金部分會有如此大的差異？

原PO也提到，航勤其實並不是航空，所以年終是分別發放的，但航空體系內卻有航勤一併支撐著，她表示航勤的工作很複雜，講難聽就是「有關航班內出勞力的」都是航勤在做，包括行李搬運、貨物搬運、清潔客貨倉、航機拖移、備用品補給、航機清洗、還有商務包機的各項統包，而這些工作內容其實很不簡單。

原PO並例舉工作辛勞之處，包括在夏天氣溫高達36度以上，機艙內溫度超越50度體感高溫下，得彎腰或是長蹲在高度只有100-120公分左右空間搬行李，每個人一天平均要搬運700件起跳每件30公斤的行李與貨物，還得承受疲勞以及日夜顛倒的精神壓力，再繼續執行架高型態的洗機作業。她也感嘆為何國外的地勤人員能受到尊重、專業被感謝，但台灣卻做不到？

針對長榮航勤罷工危機，交通部長王國材王國材則回應，長榮航勤去年前三季虧損9938萬元，主要是因為疫情導致航班減少，所以他們服務的班次也減少，是外部因素而讓營收下滑。他強調，航勤薪資普遍不高，如果長榮集團賺錢，可以特別考量對子公司做一些協助，讓員工好過年。