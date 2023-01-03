That was WILD Donte! pic.twitter.com/82x7owubKr — Golden State Warriors (@warriors) January 3, 2023

勇士3日對老鷹陷入大苦戰，雖然勇士首節轟了38分、上半場70比53大幅領先，不料老鷹下半場絕地反攻，差點直接逆轉勝。勇士藉著「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）狂轟54分，包括外線21投10中，以兩度延長賽143比141險勝老鷹。

此戰打得極為激烈，勇士上半場的優勢被老鷹第3節全數追回，末節老鷹一度領先9分，苦追不捨的勇士再最後一波進攻由克雷湯普生出手未進，普爾（Jordan Poole）拿到籃板再投又被蓋火鍋，球被撥到迪文森佐（Donte DiVincenzo）手中，他本來就埋伏在三分線外，立即出手投進壓哨三分球。雙方121比121進入第一次延長。

雙方拉鋸了5分鐘仍是平手，包括老鷹崔楊（Trae Young）穩穩罰進最後兩分。第二度延長仍是拉鋸，勇士卓雷蒙格林（Draymond Green）剩餘40多秒時飆進關鍵三分，當時因為投籃時限要到了而倉卒出手，沒想到真的投進。老鷹仍是崔楊最後8秒拋投追平比分。

勇士最後一波進攻再次由湯普生外線出手，這球碰框而出，魯尼（Kevon Looney）在籃下補籃一次失敗，但他隨即跳起來再補一次，絕殺補籃成功！勇士艱辛拿下這場勝利，主場球迷歡聲雷動，穿著便服觀戰的柯瑞（Stephen Curry）也樂不可支。

湯普生此戰出手39次之多，命中21球，包括10顆三分球，可惜兩次機會都沒能親手射下老鷹。普爾補上柯瑞的位置，出手31僅命中11球，外線12中2頗不理想，但也攻得28分。前鋒魯尼14分20籃板（10個進攻籃板），格林5分13籃板11助攻，立下大功的迪文森佐只拿8分。