水牛城比爾隊 (Buffalo Bills)的哈姆林（Damar Hamlin）在 「週一美式足球之夜」（Monday Night Football）對陣孟加拉（Bengal）隊的比賽中，他在一次擒抱後暈倒在場上，隨後被施以心肺復甦術並送往醫院，比賽暫時中止，2隊都進入了更衣室等待。

Just In: Damar Hamlin (#3 of the Buffalo Bills) needs prayers right now. He appears to have suffered a cardiac event and collapsed on the field during the game. pic.twitter.com/H6GnR0UbSU — TexasLindsay™ (@TexasLindsay_) January 3, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）當地時間2日報導，這場事故發生之後比賽被正式暫停，預計到晚間，不過尚未確定什麼時間恢復賽事。據國家美式足球聯盟（NFL）稱，哈姆林處於危急狀態。

「哈姆林在場上立即得到了球隊和獨立醫務人員以及當地救護人員的照顧。他隨後被送往當地醫院，目前情況危急。」

他在第一節比賽中做了一次擒抱並站了起來，隨後就倒地不起，一輛救護車被趕到場內，急救人員開始對這位24歲的哈姆林進行治療。

根據ESPN的廣播，醫務人員對哈姆林進行了心肺復蘇，躺在擔架上時，在2隊球員的擁簇下進行靜脈注射。當他被帶離球場時，他還在救護車上接受了氧氣，目前被送往辛辛那提大學醫療中心（University of Cincinnati Medical Center）。

Damar Hamlin, collapsing on the field during the Bills vs Bengals game. CPR administered on the field, taken by ambulance, not breathing on his own. Only 24 yrs old…#DamarHamlin#BillsVsBengals pic.twitter.com/RSwww7Un0n — Brianna Steven ❤️🤍💙 (@Brianna_Steven_) January 3, 2023

據哈姆林的經紀人說，哈姆林的生命徵象已經在醫院恢復到了正常水平。「他的生命徵象已經恢復正常，目前已經讓他睡眠休息，並且已經差好了呼吸管」「（院方）他們目前正在進行測試。」

2支球隊的球員都顯得很痛苦，在回到更衣室之前在球場上，兩隊擁簇在一起，共同為哈姆林祈禱。