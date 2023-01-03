黃逸樹（左）與蘇澳鎮長李明哲（右）觀察寄居蟹的替代殼鳳螺殼。（吳佩蓉攝）

蘇澳鎮長李明哲表示，如陸蟹生態調查計畫持續下去，對大坑罟社區或維持生態環境都是正面的協助。（吳佩蓉攝）

黃逸樹開始尋蟹基本裝備，每人戴頭燈、手提水桶與手套。（吳佩蓉攝）

在洞穴裡發現陸蟹蹤影。（吳佩蓉攝）

宜蘭一位人稱阿樹哥的黃逸樹，為尋找螃蟹橫行的兒時記憶，2年前回到蘇澳的大坑罟社區，將許嘉軒博士的「陸蟹生態調查計畫」引入社區，與志工們組成「蟹調小組」，每逢農曆16至19日的4個夜晚，走進海岸林與沙灘調查螃蟹，希望藉此保護兒時的自然環境，永續生態。

大坑罟為一鄰海村落，早年村裡的溝渠、沙灘、防風林等，隨處可見陸蟹與沙蟹，與居民共存；但隨氣候變遷、水泥建物陸續搭建起來，螃蟹橫行盛況不再。為了解社區資源，「大坑罟社區發展協會」於2年前，自動發起「尋蟹與蟹調」的任務，每個月農曆16至19日漲潮的夜晚，志工就會聚集尋找螃蟹蹤跡，風雨無阻。

參與蟹調的志工，2至3人為一組，每人戴頭燈、手提水桶與手套，在沙灘及海岸防風林裡地毯式尋找螃蟹蹤跡，檢視蟹種辨別公母、測量螃蟹身形大小，加以記錄並在蟹背甲上畫記號後釋放；過程中需拿捏手勁，避免讓螃蟹受傷。

黃逸樹表示，尋找螃蟹就跟談戀愛一樣，認識久了就知道牠如何出沒，通常春夏會比較多，從3、4月展開調查，5月是巔峰時期，8月螃蟹最愛出沒，可能是想要找伴、傳宗接代，最多的是中華沙蟹，紅螯螳臂蟹原本是在村莊活動，但牠會在海邊釋幼生小孩，所以也會經過海岸，在這邊可以看到許多不同陸蟹。

他笑說，起初做蟹調計畫是因為他一直想到毛蟹的美味，但最重要的是，大坑罟是他出生的村莊，要回來尋找幼時記憶時，發現與生態息息相關，且螃蟹是其中重要的一環，而防風林要健康，螃蟹物種就很重要，遂保護防風林健康為首要之務，也與村莊安全環環相扣。

鎮長李明哲表示，關懷社區、了解社區是公所做地方創生的第一步，感謝蘇澳每個角落都有很多人，關心自己生活週遭環境及投注反省，如該計畫持續下去，對大坑罟社區或維持生態環境都是正面的協助；公所長期致力於地方創生，相信會有越來越多年輕人或社區關注自己居住的環境共同參與，為土地盡一份心力。